Honor 200 Pro arriva in Italia e porta i suoi ritratti da Parigi

Honor lancia oggi in Italia i nuovi smartphone della serie 200: parliamo di Honor 200 e Honor 200 Pro, che vanno ad affiancarsi a Honor 200 Lite, già disponibile da qualche settimana. Si tratta di due dispositivi che avevamo già visto annunciati per il mercato cinese, ma che arrivano nel nostro paese con un lancio ben orchestrato, che scommette tantissimo sull'ottima modalità ritratto, ma anche su un prezzo di lancio scontato.

I due dispositivi si somigliano molto e hanno specifiche tutto sommato simili, salvo qualche ovvia differenza: il modello Pro ha un chip Snapdragon 8s Gen 3 mentre la versione base ha uno Snapdragon 7 Gen 3; inoltre, il Pro ha display leggermente più grande (6,78" invece di 6,7"), connettività Wi-Fi 7 (invece di Wi-Fi 6) e ricarica rapida wireless a 66W (ma entrambi hanno ricarica rapida cablata a 100W).

Quel che cambia, poi, sono le fotocamere: in entrambi i casi abbiamo tre fotocamere, di cui teleobiettivo e ultra-grandangolo sono identici, ma cambia il sensore della fotocamera principale.

In particolare, su Honor 200 Pro abbiamo una fotocamera principale da 50 MP (OIS+EIS) con sensore Super Dynamic H9000 da 1/1.3", mentre su Honor 200 c'è una fotocamera da 50MP (OIS) con Sensore Sony IMX906 da 1/1.56".

Ma oltre gli ottimi sensori, la differenza la fa l'intelligenza artificiale, pensata per migliorare i ritratti. Per la sua modalità Portrait, Honor ha collaborato con lo Studio Harcourt di Parigi, un famoso studio fotografico specializzato proprio nei ritratti. Da questa collaborazione sono nate tre modalità (Vibrant, Color e Classic) che sfruttano il motore HONOR AI Portrait per ottenere ritratti davvero notevoli, anche in termini di fedeltà del tono della pelle e gestione del bokeh.

Qui sotto alcuni dei ritratti realizzati con Honor 200 Pro durante l'evento di lancio (dove era stato allestito un set fotografico), seguiti dalle specifiche tecniche complete.