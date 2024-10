HONOR 200 Smart arriva in Italia a un prezzo top, con resistenza a cadute e urti, super batteria e display immersivo

In collaborazione con HONOR

Scopriamo quindi tutto quello che c'è da sapere su HONOR 200 Smart e sulla sua disponibilità in Italia!

HONOR svela oggi un nuovo smartphone di fascia media dal prezzo davvero irresistibile. Si chiama HONOR 200 Smart ed è appena sbarcato in Italia. E non è solo il prezzo che potrebbe convincervi!

La scheda tecnica

Display ampio e immersivo

Inoltre, la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light riduce l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato, ideale per chi usa lo smartphone per lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento.

Il rapporto schermo/corpo del 91,3% massimizza lo spazio utilizzabile, e al contempo la risoluzione di 2.412 x 1.080 pixel e il supporto per 16,7 milioni di colori garantiscono immagini vivide e dettagliate.

Tra i fiori all'occhiello di HONOR 200 Smart c'è l'ampio display da 6,80 pollici , perfetto per chi ama un'esperienza visiva immersiva.

Resiste a tutto

HONOR 200 Smart è pensato per resistere nel tempo e per sopravvivere agli incidenti che possono capitare. Lo smartphone si è guadagnato l'impressionate punteggio di 5 stelle per la resistenza alle cadute.

Di conseguenza può anche fregiarsi della certificazione SGS Premium Performance per la resistenza alle cadute e agli urti, che ne sottolinea ulteriormente l'ottima qualità costruttiva e la resistenza.

Come se non bastasse, HONOR 200 Smart è ulteriormente rafforzato dalla certificazione IP64.

È quindi protetto da polvere e schizzi d'acqua, il che non guasta!