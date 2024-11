Honor annuncia l'aggiornamento ad Android 15: quando uscirà la MagicOS 9.0 e su quali modelli

Honor annuncia l'arrivo di MagicOS 9.0 basato su Android 15. Il nuovo sistema operativo dell'azienda cinese debutterà su Magic V3 dal prossimo mese, e poi via via su altri modelli.

A scanso di equivoci, stiamo parlando dell'aggiornamento che sarà distribuito in Europa, quindi anche in Italia, non di un qualche lancio internazionale molto lontano.

Tra le principali novità di MagicOS 9.0, Honor sottolinea che Magic Portal consentirà di cerchiare un oggetto per attivare il riconoscimento di testo e immagini (Cerchia e Cerca?), mentre Magic Capsule diventa ancora più semplice e più adatto all'uso quotidiano

La parola d'ordine è ovviamente intelligenza artificiale, che Honor ha integrato il più possibile nel sistema. Dalla Galleria AI migliorata, con l'introduzione di AI Eraser, che permette di eliminare oggetti indesiderati dalle foto, ad AI Notes che ora include la funzione AI Meetings, in grado di registrare l'audio di una riunione per poi crearne un sunto automatico.

Infine, AI Translate promette traduzioni in tempo reale, con diverse modalità di interazione da parte degli utenti coinvolti.

La suite Magic Personalization porta poi la personalizzazione a un nuovo livello, con funzioni dai nomi abbastanza auto-esplicativi, come Versatile Desktop, Magic Lock Screen e AI Digital Style. Peccato che Honor non ci abbia fornito degli screenshot a supporto, che sarebbero senz'altro valsi più di mille parole.