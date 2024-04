HONOR lancia MagicOS 8.0 in tutto il mondo: ecco le novità AI dell'ultimo update

A gennaio HONOR annunciò il nuovo sistema operativo MagicOS 8.0, basato su Android 14. Tra le novità dell'aggiornamento, la più interessante riguarda l'intelligenza artificiale ed il debutto di MagicLM, il modello proprietario di grande linguaggio on-device di HONOR con sette miliardi di parametri, ottimizzato con l'assistenza di Qualcomm per funzionare senza problemi sul processore Snapdragon 8 Gen 3.

MagicLM consente agli utenti di accedere a funzionalità piuttosto interessanti, come la creazione di video con suggerimenti in linguaggio naturale oppure la possibilità di individuare un fotogramma specifico in un video in base ad una query. Inoltre, al centro di MagicOS 8.0, c'è sicuramente Magic Portal, una serie di scorciatoie che consente agli utenti di scorrere per passare e accedere ai servizi tra app e dispositivi.