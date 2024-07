Honor "approda" su Amazon in occasione del Prime Day: tutti i dispositivi già in sconto

Avere un account ufficiale di vendita su Amazon consente ai marchi di stabilire e proteggere la propria presenza sulla piattaforma del gigante dell'eCommerce, e oggi, proprio in occasione del Prime Day, Honor ha annunciato il suo canale di vendita dedicato.

I vantaggi per gli utenti: sconti per Honor 200 e Magic 6 Lite, il pieghevole Magic V2, e persino per il tablet Pad 9: scopriamoli tutti.