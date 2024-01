Honor Magic 6 Lite ufficiale: fotocamera da 108 MP, offerta lancio irresistibile e in più "rimbalza"!

Caratteristiche tecniche

Il comparto fotografico si basa sulla fotocamera principale Ultra-Clear da 108 MP, dotata di modalità HIGH-RES per un'esperienza ottimale in ogni condizione, zoom digitale 3X e l'eccezionale motion capture engine che dovrebbe assicurare scatti sempre nitidi.

Lo schermo inoltre integra la tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, che utilizza un sistema di ammortizzazione avanzato in grado di aumentare la capacità di assorbire gli urti fino a 1,2 volte . Questo, secondo Honor, garantisce la massima robustezza anche in caso di cadute da un'altezza di 1,5 metri , indipendentemente dal punto di impatto (dati di Honor labs).

Come si può vedere dalla scheda tecnica, Honor Magic 6 Lite è un dispositivo concreto, che si distingue per il design elegante e lo schermo curvo AMOLED da 6,78 pollici con angoli arrotondati e una serie di funzioni di protezione degli occhi, tra cui il PWM Dimming a 1920Hz, il Low Blue Light, il Dynamic Dimming e il Circadian Night Display.

Disponibilità e prezzi

Honor Magic 6 Lite è disponibile sul sito Honor in tre varianti di colore: Sunrise Orange con pelle vegana, Emerald Green e Midnight Black al presso di partenza di 399,90€, ma come offerta lancio il prodotto sarà disponibile per il primo mese a 349,90€ e con la cover in regalo.