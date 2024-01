Un diamante, un orologio di lusso e il simbolo della cultura cinese: è Honor Magic 6 Pro (e ha anche la "pillola")

Tra enorme blocco fotocamere posteriore a forma di quadrante di orologio (si potrebbe definire "squircle" , parola macedonia inglese che fonde i termini circle e square, cerchio e quadrato) e pillola anteriore in stile Dynamic Island non si fa mancare niente, il nuovo Honor Magic 6 Pro .

La notizia in realtà non è una novità, in quanto già a ottobre Honor aveva mostrato una funzionalità simile alla Dynamic Island promuovendo la sua tecnologia di rilevamento dello sguardo allo Snapdragon Summit. Resta da vedere se sarà effettivamente implementata e come.

Il leaker inoltre rivela come il nuovo dispositivo sarà presentato anche nei colori Nero, Bianco, Verde, Ciano e Viola.

Per quanto riguarda altre caratteristiche, il nuovo telefono di Honor sarà disponibile in tre tagli di memoria 256 GB, 512 GB e 1 TB e sarà dotato della nuova interfaccia MagicOS 8.0, ma non sono stati condivisi altri dettagli.

Honor presenterà Honor Magic 6 Pro insieme alla serie Magic 6 durante un grande evento della durata di due giorni, e che si terrà il 10 e 11 gennaio, quindi ne sapremo di più a breve.