I selfie phone hanno un nuovo Re: Honor Magic 6 Pro fa incetta di premi da DxOMark

Honor ha appena svelato il suo Magic 6 Pro, il prodotto che entrerà di diritto tra i migliori smartphone del 2024 e probabilmente anche tra i migliori camera phone. Un riconoscimento proprio in questo senso è arrivato da DxOMark, anzi più di uno. Il nuovo dispositivo di Honor infatti è stato testato in termini di performance della fotocamera anteriore, batteria, display e comparto audio, facendo incetta di premi. Andando a vedere come è andata la prova della fotocamera anteriore, constatiamo che Honor Magic 6 Pro è il miglior selfie phone del momento. Il dispositivo ha totalizzato 151 punti, superando tutti i suoi rivali nella classifica generale. In fase di scatto ha totalizzato 149 punti, risultando il migliore, mentre in fase di registrazione video 155 punti, posizionandosi un punto sotto iPhone 15 Pro Max.

La stessa musica si ripete se guardiamo il test del display. Magic 6 Pro si dimostra il migliore in assoluto secondo DxOMark. Il dispositivo ha totalizzato un punteggio di 157 punti. Andando a vedere i parziali, vediamo come Honor Magic 6 Pro non ha mai primeggiato in senso assoluto ma il fatto di rimanere sempre ai vertici in ogni aspetto testato gli ha permesso di risultare primo nella classifica generale.

La stessa cosa è accaduto per il test della batteria, dove Honor Magic 6 Pro ha convinto il team di DxOMark ad assegnarli parziali alti nei test di autonomia, ricarica ed efficienza, al punto che il dispositivo è risultato primo nella classifica generale con 157 punti.

Infine, il test del comparto audio ha messo in luce degli ottimi risultati per Honor Magic 6 Pro, anche se non al pari dei test menzionati sopra. Il top di gamma Honor si posiziona al secondo posto nella classifica generale con 155 punti, pari merito con ROG Phone 6 e sotto BlackShark 5. Significativo il fatto che solo dei gaming phone abbiano fatto meglio di Magic 6 Pro.