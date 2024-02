Honor aveva promesso che Magic 6 Pro poteva tracciare lo sguardo: ecco un'applicazione incredibile

Allo Snapdragon Summit Honor aveva presentato una nuova tecnologia di tracciamento degli occhi in arrivo sui suoi prossimi top di gamma, ma tutti si erano chiesti quali potessero essere le applicazioni. Ora, grazie a una collaborazione con l'ingegnere automobilistico James Brighton ne scopriamo una: spostare un'auto solo con lo sguardo (state cercando un modo per resettare il vostro smartphone Honor? Siete nel posto giusto: date un'occhiata alla nostra guida).

Facciamo un passo indietro. Era fine ottobre 2023 e allo Snapdragon Summit Qualcomm stava presentando il nuovo Snapdragon 8 Gen 3, poi adottato da top come Galaxy S24. L'argomento centrale ovviamente era l'intelligenza artificiale e in un evento a margine l'amministratore delegato di Honor, George Zhao, aveva anticipato Magic Capsule, una funzione di Magic 6 Pro, poi annunciato il 12 gennaio.

Magic Capsule è stata definita come una "interazione multimodale basata sul tracciamento degli occhi" e per mostrare le potenzialità dello strumento, che sfrutta le potenzialità IA del nuovo chip di Qualcomm, Zhao aveva condiviso un video in cui una donna espandeva un'app (Uber) da una finestra ridotta alla versione a tutto schermo, semplicemente cambiando la direzione dello sguardo.

Ai tempi sembrava un espediente pubblicitario dalla scarsa utilità pratica, ma Honor ora ha voluto sottolineare le potenzialità della tecnologia collaborando con Brighton, e ha creato un video in collaborazione con Autocar per mostrarle al mondo.

Nel filmato possiamo infatti vedere come la funzione di tracciamento oculare di HONOR Magic 6 Pro, alimentata dall'intelligenza artificiale, sia in grado di comprendere le intenzioni dell'utente in base al movimento degli occhi e di conseguenza effettuare quattro azioni su un veicolo di test (un'Alfa Romeo Giulia camuffata) opportunamente modificato.

Le azioni sono molto semplici, ma nondimeno impressionanti. Fissando lo sguardo su una delle quattro schede nell'app appositamente preparata da Honor, l'operatore può attivare il comando corrispondente, e quindi accendere motore, spegnerlo, fare andare avanti il veicolo o farlo andare indietro.