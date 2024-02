Honor Magic 6 Pro ufficiale: la miglior fotocamera migliora ancora

Al MWC di Barcellona, Honor ha presentato il suo nuovo top di gamma: parliamo di Honor Magic 6 Pro, che riparte dall'eccellente Magic 5 Pro e ne migliora le specifiche tecniche, anche e soprattutto in termini di fotocamera.

Ancora una volta ci troviamo davanti a un campione di specifiche tecniche: dalla scheda tecnica che potete leggere qui sotto, segnaliamo il chip Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.0.

Grande attenzione merita anche il display da 6,8", con risoluzione 2,5K e refresh rate da 120 Hz, supporto a Dolby Vision, ben 5.000 nit di picco di luminosità, e diversi accorgimenti per affaticare meno la vista.

Ma il vero protagonista è ancora una volta il comparto fotografico: l'anno scorso la fotocamera di Honor Magic 5 Pro era stata eletta la migliore da DxOMark, ma quest'anno ci sono importanti sulla fotografia. Il Falcon Camera System è composto da tre fotocamere, tra cui spicca il nuovo sensore periscopico da 108 megapixel (zoom ottico 2,5x, zoom digitale 100x) con apertura focale variabile (f/1.4 - f/2.0), che può regolarsi manualmente o automaticamente, per ottenere scatti migliori in condizioni di scarsa luminosità, o per regolare meglio la profondità di campo.

E, ovviamente, immancabile l'IA nel comparto fotografico: per le foto in movimento, Honor AI 2.0 riconosce automaticamente il momento migliore dello scatto, grazie all'intelligenza artificiale che identifica qual è il momento topico da riprendere. Una funzione del genere c'era già sul modello precedente, ma è stata molto migliorata: la versione precedente dell'IA era addestrata su 270.000 foto, mentre la nuova versione è stata addestrata con 8 milioni di scatti.