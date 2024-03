Honor Magic 6 Ultimate Edition: cosa nasconde il design delle fotocamere?

I primi mesi del 2024 si sono rivelati estremamente interessanti per tutti i fan del brand Honor , a cominciare dalla presentazione del pieghevole Magic V2 fino ai recentissimi dispositivi della linea Magic 6 : l'Honor Magic 6 Lite e l' Honor Magic 6 Pro . Ma come si suol dire ''non c'è due senza tre'', visto che a breve un nuovo smartphone entrerà a far parte della famiglia: parliamo dell' Honor Magic 6 Ultimate Edition .

Come si può vedere dall'immagine, il nuovo modulo (dal vetro probabilmente curvo) occupa la maggior parte della superficie posteriore e si mostra in forma quadrata con gli angoli arrotondati. Due angoli nello specifico, presentano delle rifiniture in metallo che ricollegano il blocco fotocamere con il resto dello smartphone.

Inoltre, da quello che si riesce ad intravedere, il retro sembra essere in ecopelle.

La particolarità che colpisce l'attenzione è che il teaser non mostra le fotocamere all'interno del modulo. Questa scelta potrebbe dipendere semplicemente dal non volerne svelare il posizionamento, oppure potrebbe nascondere qualche sorpresa. In passato ci aveva già pensato OnePlus, con un concept, a rendere invisibili le fotocamere servendosi di un vetro elettrocromico.

Attualmente non sono disponibili informazioni sulla scheda tecnica ma ormai sono pochi i giorni che ci separano dalla presentazione ufficiale il 18 marzo. Ad oggi resta comunque improbabile che il dispositivo venga lanciato a livello globale.