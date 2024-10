Arrivano Honor Magic 7 e 7 Pro: Snapdragon 8 Elite e fotocamera da paparazzi

Honor Magic 7: Caratteristiche Tecniche

Honor Magic 7 Pro: Caratteristiche Tecniche

Honor Magic 7 / 7 Pro: Uscita e Prezzi

I due nuovi top di gamma Honor sono stati annunciati esclusivamente per il mercato cinese al momento, come quasi sempre accade per i modelli dell'azienda cinese.

Le colorazioni disponibili per la variante standard sono Moon Shadow Gray, Snow White, Sky Blue, Velvet Black, e Morning Glow Gold. Mentre la variante Pro arriva in Moon Shadow Gray, Snow White, Sky Blue, e Velvet Black.

Questo sono i prezzi di lancio per la Cina: