HONOR annuncia Magic OS 8.0 basato su Android 14: al centro l'AI

Android 14 è l'ultima versione del sistema operativo per dispositivi mobile lanciato da Google. In tal senso, i produttori stanno aggiornando a questa versione la propria skin UX e tra questi rientra HONOR, che ha avviato il lancio di Magic OS 8.0 (basato appunto su Android 14).

Entrando nel vivo della notizia, con questo update l'azienda ha puntato sull'intelligenza artificiale. Difatti, ha debuttato MagicLM, il modello proprietario di grande linguaggio on-device di HONOR con sette miliardi di parametri, ottimizzato con l'assistenza di Qualcomm per funzionare senza problemi sul processore Snapdragon 8 Gen 3. Con MagicLM, gli utenti potranno generare video con suggerimenti in linguaggio naturale, accedere alle funzionalità dell'assistente personale e altro ancora. Usando l'IA, si potrà anche individuare un fotogramma specifico in un video in base ad una query.

Inoltre, HONOR ha specificato che la nuova interfaccia consente di utilizzare i servizi in base alle intenzioni dell'utente: dunque non si agirà su richiesta, ma interpretando il linguaggio, le immagini, i gesti e i movimenti oculari per offrire servizi in modo più rapido.

Ancora, al centro di Magic OS 8.0 c'è la funzione Magic Portal, ovvero una serie di scorciatoie che permetterà agli utenti di scorrere per passare e accedere ai servizi tra app e dispositivi. Ad esempio, sarà possibile trascinare e rilasciare i messaggi di prenotazione sulle app di navigazione per ottenere automaticamente le indicazioni tra le località. Magic Portal debutterà in Cina con il supporto per oltre 100 app popolari.