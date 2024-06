Honor Magic V Flip ufficiale: ha già un primato, e un design curatissimo

Uscita e Prezzo

Il nuovo Honor Magic V Flip è previsto nelle colorazioni Camellia White, Iris Black, e Champagne Pink.

Al momento è stato annunciato esclusivamente per il mercato cinese. Questi i prezzi di lancio, variabili in base alle opzioni di RAM e storage interno disponibili:

12GB+256GB – equivalente di circa 650 euro .

. 12GB+512GB – equivalente di circa 710 euro .

. 12GB+1TB – equivalente di circa 770 euro .

. 16GB+1TB – equivalente di circa 900 euro.

Al momento non vi sono dettagli che indicano se e quando arriverà questo nuovo pieghevole in Europa, e in Italia. Torneremo ad aggiornarvi non appena saranno chiariti questi aspetti.