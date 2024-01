Honor Magic V2 arriva in Italia: 500€ di sconto con il nostro coupon!

Honor Magic V2 è lo smartphone pieghevole più interessante del momento. Non è un'assoluta novità: nel video in apertura ve lo stavamo facendo vedere in anteprima a IFA di Berlino lo scorso settembre e ora è finalmente arrivato sul mercato.

Honor Magic V2 era atteso da lungo tempo, anche e soprattutto perché le alternative nel mondo dei pieghevoli non sono molte e da tanto si parlava dei nuovi dispositivi ultra sottili in arrivo dall'oriente. Questo Magic V2 è proprio uno di questi dispositivi: 9,9 millimetri di spessore e un'altezza di 156 millimetri, rendendolo da chiuso praticamente uno smartphone normale (leggermente più spesso ma più basso di un Galaxy S24 Ultra).

Vediamo la scheda tecnica dello smartphone.