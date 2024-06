Il nuovo pieghevole di Honor, Magic V3, potrebbe debuttare presto

Honor si sta facendo notare anche nel mercato dei pieghevoli, proponendo ad esempio un ottimo Honor Magic V2. Ora, l'azienda, sul mercato cinese, ha lanciato Honor Magic V Flip e contestualmente, così come confermato dal CEO Zhao Ming, sta lavorando sul Magic V3. In particolare, questo modello sarebbe stato avvistato sul sito di certificazione cinese 3C col numero di modello FCP-AN10.

Da questa notizia, si apprende che il nuovo pieghevole dell'azienda asiatica supporterà la ricarica rapida da 66 W e la connettività satellitare. Altre informazioni non sono disponibili, tuttavia si ipotizza che Magic V3, che dovrebbe debuttare in Cina a luglio, dovrebbe disporre del chip Snapdragon 8 Gen 3 e di una batteria con una capacità superiore a 5.000 mAh. Ovviamente il design dovrebbe rappresentare, come già visto sul predecessore, un punto a favore del pieghevole di Honor.