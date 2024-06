Il prossimo pieghevole Honor sarà più sottile di uno smartphone tradizionale

Torniamo a parlarne nell'ambito degli smartphone pieghevoli visto che Honor è una delle aziende maggiormente attive nel settore. Dopo il Magic V2 lanciato lo scorso anno e passato alla storia come il pieghevole più sottile in assoluto, all'orizzonte vediamo Honor Magic V3 .

Da quando ha raggiunto la sua indipendenza da Huawei, Honor ha mostrato una costanza significativa nel mercato smartphone. L'azienda ha lanciato, anche in Europa, diversi top di gamma, passando anche per i pieghevoli .

Già qualche giorno fa abbiamo parlato di questo nuovo pieghevole di casa Honor, e nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli su questo dispositivo. Questi riguardano uno degli stessi punti di forza che hanno caratterizzato il suo predecessore: le dimensioni.

L'azienda cinese ha infatti condiviso un paio di immagini (che trovate in basso) altamente significative su Weibo. Nella prima vediamo una celebrazione di Honor Magic V2, il quale, con il suo spessore di 9,9 mm, rimane ancora il pieghevole più sottile al mondo.

La seconda riguarda Magic V3, con Honor che ci fa capire esplicitamente che si tratterà di uno smartphone ancora più sottile.

Honor non ha condiviso informazioni specifiche sullo spessore del suo nuovo pieghevole, ma possiamo confidare che si tratterà di uno spessore minore dei 9,9 mm del suo predecessore. E possiamo ipotizzare che potrà sfoggiare uno spessore minore rispetto a quelli di alcuni modelli di smartphone tradizionali (basti pensare che Pixel 8 è spesso 8,9 mm)

Realizzare un pieghevole sottile non è assolutamente semplice, visto che vi sono più elementi meccanici rispetto agli smartphone tradizionali. E per la costruzione di Magic V3, ci aspettiamo che Honor abbia sfruttato l'esperienza maturata con lo sviluppo di Magic V2 per realizzarlo con uno spessore davvero minimo.

Al momento non è stato ancora definito quando arriverà il nuovo Honor Magic V3. Gli ultimi rumor indicavano che il debutto in Cina potrebbe essere imminente. Per vederlo in Europa dovremo attendere, molto probabilmente, almeno il prossimo autunno.