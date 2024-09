Honor Magic V3 ufficiale: il pieghevole più sottile è anche il più bello?

Andiamo quindi a vedere di che pasta è fatto, per scaldare un po' i motori in attesa della nostra recensione completa , che arriverà prossimamente.

Dal palco di IFA 2024 , Honor ha appena presentato Magiv V3 , l'attesissimo pieghevole che ha già sfidato apertamente Samsung, e che sicuramente rimescolerà le carte in tavola in questo mercato (se vi interessano i foldable, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori smartphone pieghevoli ).

Honor Magic V3: Caratteristiche Tecniche

Bello fuori, e bello dentro?

Honor Magic V3 è il più sottile smartphone pieghevole al mondo, con un spessore di soli 9,2 mm da chiuso, che può essere paragonato a quello di molti smartphone tradizionali, e di appena 4,35 mm da aperto.

Il dispositivo è caratterizzato da un design elegante con tre varianti di colore (nero, verde, rosso), ed è costruito con grande attenzione ai materiali (ben 19 che l'azienda definisce "innovativi", e 114 microstrutture per migliorare resistenza e durata).

La cerniera Super Steel Hinge è stata testata fino a 500.000 cicli di piegatura (certificazione SGS), inoltre Magic V3 è resistente all'acqua secondo lo standard IPX8.

I due display OLED sono chiaramente il suo fiore all'occhiello, come in tutti i pieghevoli, e integra anche una serie di tecnologie avanzate per il comfort visivo, come il display AI Defocus che riduce la miopia transitoria, e il PWM dimming fino a 4320 Hz.

Honor Magic V3, come ogni top di gamma odierno che si rispetti, integra diverse funzionalità basate su intelligenza artificiale, alcune delle quali sviluppate in collaborazione con Google, tra cui AI Eraser, Face to Face Translation e gli strumenti di traduzione in Notes.