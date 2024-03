Salutiamo il nuovo re dei camera phone: Honor Magic6 Pro non ha rivali

Honor Magic6 Pro ha conseguito un parziale di 160 punti negli scatti fotografici, identico a quello preso per gli scatti con lo zoom. Questo era chiaramente atteso, visto che Honor Magic6 Pro sfoggia un sensore periscopico da ben 180 megapixel, in grado di realizzare scatti con zoom molto spinto e livello di dettaglio altissimo.

Tra gli aspetti positivi troviamo infatti l'ottimo livello di dettaglio in tutte le condizioni di scatto, anche in fase di zoom quando i suoi competitor possono faticare in condizioni di ingrandimento molto spinto. Anche l'autofocus ha stupito in termini di rapidità e accuratezza, così come il rendering ha sempre un'ottima resa anche in modalità bokeh.

Anche il range dinamico ampio, la resa cromatica sempre naturale sia in condizioni all'aperto che al chiuso e l'ottima profondità di campo hanno contribuito positivamente alla consacrazione di Honor Magic6 Pro come top camera phone del momento.

Parlando di ciò che può essere migliorato, troviamo alcuni problemi con il blur in condizioni di luminosità esterna molto bassa, qualche artefatto in condizioni di alti contrasti, e qualche imperfezione cromatica quando si registrano video in movimento.

Se volete saperne di più sui test effettuati su Honor Magic6 Pro da DxOMark allora vi suggeriamo di leggere nel dettaglio il report completo, dove troverete anche diversi sample fotografici che attestano quanto concluso dal team francese. Qui sotto trovate anche un riepilogo grafico di tutte le prove effettuate.