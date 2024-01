Honor Magic6 Pro ufficiale: può stare tra i "grandi"

L'azienda infatti, da un paio d'anni ormai, lancia sul mercato dispositivi top di gamma a tutti gli effetti . E proprio questo è il caso di Honor Magic6 Pro e Honor Magic6 , due dispositivi che arrivano con una scheda tecnica (e un display importante in termini di dimensioni) che hanno tutte le carte in regola per competere con i top di gamma assoluti. Andiamo a vederle insieme.

Honor Magic6 Pro: Caratteristiche Tecniche

Honor Magic6: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

I nuovi Honor Magic6 Pro e Magic6 sono stati annunciati esclusivamente per il mercato cinese al momento.

Ecco i prezzi di lancio per la Cina:

Honor Magic6 12GB+256GB – al prezzo equivalente a circa 590 euro .

. Honor Magic6 16GB+256GB – al prezzo equivalente a circa 630 euro .

. Honor Magic6 16GB+512GB – al prezzo equivalente a circa 670 euro .

. Honor Magic6 Pro 12GB+256GB – al prezzo equivalente a circa 770 euro .

. Honor Magic6 Pro 16 GB + 512 GB - al prezzo equivalente a circa 840 euro .

. Honor Magic6 Pro 16 GB + 1 TB - al prezzo equivalente a circa 900 euro.

Al momento non sappiamo quando e in che veste arriveranno i nuovi flagship di casa Honor in Europa. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.