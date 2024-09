Honor MagicBook Art 14 ufficiale. 10 mm di spessore, webcam magnetica e tanta IA

A IFA di quest'anno, la parola d'ordine di Honor è "sottile". Vale per l'ottimo pieghevole Honor Magic V3, così come per l'inedito portatile Honor MagicBook Art 14. Con soli 10 mm di spessore, una webcam magnetica e tante funzioni IA grazie alla collaborazione con Microsoft e a Copilot, il notebook ambisce a diventare uno dei migliori sul mercato, quanto a versatilità: andiamo a scoprirlo.

Caratteristiche tecniche

Schermo : 14,6 pollici, 3,1K, touch, PWM Dimming 43201, Dynamic Dimming, modalità E-book

: 14,6 pollici, 3,1K, touch, PWM Dimming 43201, Dynamic Dimming, modalità E-book CPU : Intel Core Ultra 5 125H, Intel Core Ultra 7 155H

: Intel Core Ultra 5 125H, Intel Core Ultra 7 155H Webcam : magnetica

: magnetica Porte : Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, jack audio combo

: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, jack audio combo Connettività : Wi-Fi 6E 802.11ax tripla banda, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6E 802.11ax tripla banda, Bluetooth 5.3 Audio : Spatial Audio

: Spatial Audio Batteria : 60 Wh

: 60 Wh Peso : circa 1 Kg

: circa 1 Kg Dimensioni : 10 mm spessore

: 10 mm spessore OS: Windows 11 Home

Honor MagicBook Art 14 è un portatile elegante, leggero e sottile, con un design che si caratterizza per la tecnologia Satin Enamel Spraying Technology, la scocca in magnesio e la tastiera in titanio. Lo spessore è di appena 10 mm, che rappresentano, secondo Honor, un record per la categoria dei PC AI, mentre il peso si assesta a circa 1 kg a seconda della configurazione. Un'altra caratteristica è "l'assenza" di webcam, che è rimovibile e si attacca magneticamente sia sul bordo dello schermo, quando deve essere utilizzata, che sulla porta dedicata per la ricarica e per l'alloggiamento La soluzione è interessante, anche dal punto di vista della privacy, e come potete vedere dalla video anteprima proposta poco fa, c'è un vero e proprio alloggiamento dove riporla, in modo da non perderla mai.

Lo schermo è da 14,6 pollici con risoluzione 3,1K e rapporto schermo/corpo del 97%, il più ampio tra i portatili da 14 pollici. Le soluzioni per il benessere degli utenti sono notevoli e includono la tecnologia PWM Dimming 43205 ad alta frequenza, la tecnologia Dynamic Dimming e la modalità E-book. Il nuovo Honor MagicBook Art 14 è basato sulla piattaforma Intel Core Ultra di prima generazione (Core Ultra 5 125H o Core Ultra 7 155H a seconda della configurazione), con OS Turbo 3.0 guidato dall'intelligenza artificiale, che ottimizza il consumo energetico analizzando il comportamento dell'utente e regolando con precisione le strategie di prestazione. La versione con chip Intel Core Ultra 7 arriva fino a 4,8 GHz e presenta un raddoppio delle prestazioni della GPU e un incremento del 70% delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda le funzionalità, Honor ha collaborato con Microsoft per implementare le funzioni IA di Copilot, tra cui la gestione intelligente delle email, l'analisi e la visualizzazione dei dati, la trascrizione e la sintesi in tempo reale. L'IA entra anche nella gestione dell'audio, che è di tipo spaziale grazie ad algoritmi dedicati che combinano la ricostruzione spaziale e l'equalizzazione della qualità del suono. Non solo, ma anche il microfono bidirezionale si avvantaggia dell'intelligenza artificiale, che riduce i rumori e migliora le riunioni di gruppo o le interviste. Ricca la dotazione di porte, tra cui troviamo Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI e un jack da 3,5 mm per cuffie/microfono, mentre la batteria da 60 Wh promette un'autonomia adeguata per la maggior parte degli utenti.

