Honor presenta il nuovo MagicBook X 16 con uno sconto

Honor è un'azienda sempre attiva sul mercato e non ci lascia mai a secco di novità. Quest'anno ha deciso di festeggiare l'arrivo dell'estate portando sul mercato dei notebook un nuovo prodotto: oggi ha svelato il MagicBook X 16.

Come si intuisce dal nome, il notebook ha un display da 16 pollici con un rapporto di 16:10 e con risoluzione 1920x1200. Inoltre, il display dispone di una tecnologia per ridurre la luce blu e per ridurre lo sfarfallio con certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Rheinland Flicker Free. Il tutto inserito perfettamente nello spazio a disposizione, vantando un rapporto schermo/corpo dell'89%.

Al di sotto troviamo un processore Intel i5-12450H di 12° generazione con 8 core e 12 thread. Di questi core, 4 sono adibiti per sfruttare appieno le performance del processore, raggiungendo i 4,40 GHz, mentre gli altri 4 sono più votati all'efficienza e per le normali operazioni, che raggiungono i 3,30 GHz.