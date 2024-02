Benvenuto Honor Pad 9: il tablet equilibrato in offerta a 350 euro

Proprio nel mezzo del Mobile World Congress che si sta svolgendo a Barcellona, Honor annuncia un nuovo e interessante tablet. Parliamo di Honor Pad 9, la nuova generazione dei suoi tablet che arriva con un ottimo equilibrio tra specifiche hardware e prezzo di lancio, non superiore ai 350 euro.

Honor Pad 9 si configura come un dispositivo indicato anche per coloro che lavorano in mobilità, grazie al suo ampio display da 12" con refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Il processore è uno Snapdragon 6 Gen 1, non un top di gamma ma che comunque incarna l'affidabilità dei prodotti Qualcomm. Andiamo a vedere insieme tutte le specifiche tecniche.

