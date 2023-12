Honor e Porsche Design uniscono le forze: salto di qualità sul design

Abbiamo visto come Honor sia rimasta presente nel mercato europeo anche dopo la separazione da Huawei. L'azienda intende continuare la sua avventura e proprio in questo contesto ha annunciato una collaborazione molto interessante .

Honor è ormai un protagonista indipendente nel settore smartphone , dopo anni di dipendenza da Huawei. L'azienda cinese dal 2020 cammina sulle sue gambe, e intende puntare sempre più in alto .

L'annuncio arriva congiuntamente da Honor e Porsche Design, la divisione della popolare casa automobilistica tedesca dedicata al design. Si tratta di una collaborazione strategica, la quale permetterà alle due aziende di unire le forze nella realizzazione dei loro prossimi prodotti.

Ci aspettiamo con tutta probabilità dei nuovi smartphone di Honor sviluppati con Porsche Design, con modelli che includeranno proprio la desinenza Porsche Design nel nome. Non si tratta di una novità per il mercato degli smartphone, visto che negli anni passati è stata proprio Huawei a presentare diversi modelli con Porsche Design.

Ricordiamo che tali modelli si differenziavano dagli altri per i materiali di realizzazione e per gli elementi di design, concentrati soprattutto nella cover posteriore. Ci aspettiamo che avvenga lo stesso nell'ambito della nuova collaborazione tra Honor e Porsche Design.

Nel comunicato diramato dalle due aziende, si riferisce esplicitamente che il primo smartphone realizzato in collaborazione tra Honor e Porsche Design verrà presentato in Cina a gennaio 2024. Possiamo quindi aspettarci di vederlo in Europa nella seconda parte dell'anno.

Sicuramente una decisione significativa, sia per chi è alla ricerca di smartphone dal design ricercato e curato, e anche per il virtuale passaggio di testimone da Huawei a Honor, che in qualche modo eredita la collaborazione con Porsche Design.