Honor fa il pieno di premi ad IFA 2024: il pieghevole ultra-sottile Magic V3 tra i più apprezzati

Honor , ad IFA 2024 , è stato tra i marchi più in vista, soprattutto grazie al suo nuovo pieghevole Magic V3 , caratterizzato dal profilo ultra sottile di appena 9,2 mm (da aperto). Non è stato da meno il laptop MagicBook Art 14 , contraddistinto dalla fotocamera rimovibile, oppure il MagicPad 2 , il tablet con display OLED da 12,3" e varie tecnologie AI per gli occhi. Tutto ciò, infine, si è tradotto in tanti riconoscimenti per l'azienda, che ha ricevuto ben 39 i premi "Best of IFA".

Honor fa incetta di premi ad IFA 2024

La società, ad IFA 2024, grazie ai suoi prodotti ha conquistato svariati premi, tra cui "Best of IFA 2024" per il Magic V3, conferito da TechRadar, che ha commentato: "È incredibile tenerlo in mano e sentire quanto sia sottile". Il nuovo pieghevole ha conquistato altre testate tech, come Android Authority e Trusted Reviews.

Non è stato da meno il MagicBook Art 14, elogiato da XDA Developers: "L'ingegnosità di questa idea è esattamente il tipo di innovazione che mi piace vedere nelle aziende". Yanko Design è rimasto particolarmente colpito dal design innovativo, commentando: "Honor ha eliminato il notch del MacBook di Apple nel migliore dei modi".

Anche il MagicPad 2 ha riscosso diversi consensi, con i media che hanno evidenziato soprattutto le capacità audiovisive e la tecnologia avanzata di protezione per gli occhi. In particolare, Android Headlines si è concentrato sulla produttività e le prestazioni visive, affermando che "Il nuovo MagicPad2 di HONOR è il tablet Android più potente sul mercato". Les Numeriques, invece, ha apprezzato l'esperienza di produttività immersiva del dispositivo, definendolo "un tablet di fascia alta con AI per migliorare la produttività".