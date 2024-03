Samsung deve preoccuparsi? Honor lancerà i rivali di Galaxy Ring e Galaxy Z Flip

Siete pronti per Honor Flip?

Iniziamo dal pieghevole, forse la novità meno sorprendente visto il maggiore interesse del mercato in questo tipo di dispositivi rispetto a quelli più grandi (come Z Fold, per intenderci).

Honor infatti si è sempre concentrata su quest'ultimo tipo di dispositivi, tanto che insieme al nuovo Magic 6 Pro al MWC ha presentato anche un Magic V2 RSR Porsche Design.

L'anno scorso, l'azienda aveva dichiarato che non avrebbe presentato un flip finché non avrebbe avuto qualcosa che "si distingue nel mercato, come il Magic V2". A quanto pare, i tempi sono maturi per lanciare un rivale dei dispositivi di Motorola, OPPO, e soprattutto Samsung della serie Z Flip.

Nonostante un calo del mercato complessivo degli smartphone, le vendite di smartphone premium a un prezzo superiore a 600 dollari hanno continuato ad aumentare nel 2023, come riportato da Counterpoint Research, e Zhao si è dichiarato sicuro che le vendite di Honor all'estero supereranno quelle in Cina nei prossimi anni.

Altri dettagli non sono stati condivisi, ma il CEO di Honor si è sbilanciato sulla finestra di lancio, anche se con qualche incertezza. Nel comunicato stampa di Honor a fine MWC, infatti, si riporta che all'evento durante la manifestazione Zhao abbia dichiarato che Honor Flip (o come si chiamerà) arriverà nel 2025, mentre nell'intervista alla CNBC è riportato che il capo di Honor ha affermato che verrà lanciato nel 2024.

A questo punto non sappiamo a chi credere, ma possiamo solo sperare che sia vero quanto scritto da CNBC.