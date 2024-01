Honor è pronta a mostrarci la magia: svelata la data di lancio dei top di gamma del 2024

Si tratta di dispositivi che puntano all' eccellenza , quindi vi ricordiamo di leggere la nostra guida per conoscere quali smartphone scattano le foto migliori e la nostra guida sui migliori pieghevoli per capire quale sia il prodotto che fa al caso vostro.

Honor è uno dei brand che deve annunciare i suoi prossimi smartphone top di gamma del 2024 e ha deciso di farlo in una delle cornici più iconiche per il mondo della tecnologia: il Mobile World Congress di Barcellona.

Tuttavia, per quanto non siano ancora stati lanciati ufficialmente in Europa, si conosce già la scheda tecnica della serie Magic6 e del Magic V2 RSR.

Il pieghevole, in realtà, non è propriamente una novità, perché sostanzialmente è un Honor Magic V2, che è già disponibile in Italia sul sito di Honor e al quale viene aggiunta l'elenganza del Porsche Design.

I due Magic6 saranno animati dallo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e si concentreranno sul comparto fotocamere, avendo tre sensori da 50 MP (principale, grandangolare e fotocamera frontale) e un teleobiettivo da 32 MP sul Magic6, che diventa un teleobiettivo periscopico da 180 MP sul Magic6 Pro. Il design richiama molto quello dell'Honor Magic5 Pro, ma va a impreziosirlo e portando al centro una Dynamic Island.

Perciò, l'unico dubbio che per ora permane è sui prezzi, perché per quanto riguarda la serie Magic6 sicuramente non rimarranno quelli che abbiamo visto per il mercato cinese e si adegueranno agli standard europei, mentre per quanto riguarda il Magic V2 RSR possiamo immaginare che avrà un prezzo superiore a quello del Magic V2.