Hoover lancia HF2, scopa elettrica tra le più leggere di sempre con un sistema furbissimo per aspirare più a lungo

Hoover è sempre presente fra le scope elettriche senza filo best seller di Amazon, e non perde occasione per mettere in sconto i suoi prodotti di punta per occasioni quali i Prime Day, Black Friday e simili. Era da un po' però che aspettavamo qualche novità gustosa per rimpolpare il catalogo, e questa sembrerebbe essere la volta buona. Il noto marchio di elettrodomestici ha infatti svelato Hoover HF2, una scopa elettrica leggerissima dotata come altri prodotti del brand di un prezzo contenuto. Certo, la concorrenza non manca, ma c'è da dire che HF2 offre diversi vantaggi. Vediamoli insieme.

Una vera piuma

Il primo punto di forza di HF2 è senza dubbio il peso. Solo il corpo motore, usato ad esempio con accessori quali la bocchetta per fessure, pesa appena 1,3 kg. Lo si capisce al volo vedendo il particolare design slim del motore, pensato per far risultare appunto quanto più leggero e manovrabile il tutto. Con tubo e spazzola per pavimenti montati si arriva a 2,1 kg, ancora molto poco a confronto con prodotti quali una Dyson V15s il cui corpo motore da solo pesa 3,8 kg (a vuoto).

Compatta la polvere!

Tra i dati ufficiali Hoover riporta la capacità del serbatoio di ospitare 0,9 litri di polvere. Solitamente le scope elettriche arrivano a 0,7 litri, fermandosi spesso a 0,6 o 0,5 litri. Come fa quindi una delle più leggere di sempre ad avere il serbatoio più ampio della categoria? Semplice: integrando un sistema manuale per compattare la polvere! Afferrando l'impugnatura in gomma subito sopra il serbatoio e spingendo il tutto verso l'alto, si compatta lo sporco permettendovi di continuare a pulire senza dover svuotare il tutto. Hoover la chiama tecnologia Ultra Compact X3. Davvero molto pratico, visto che permette appunto di ridurre dimensioni e peso della scopa elettrica. Siamo certi che lo vedremo anche su modelli della concorrenza in futuro.

Altre caratteristiche degne di nota

La spazzola principale per pavimento integra non una ma ben due testine LED. Come sottolineiamo sempre nelle recensioni di scope elettriche, le luci frontali sono più comode di quanto si possa pensare. Non solo illuminano lo sporco (anche quello più fine), ma permettono di pulire il pavimento con maggior criterio, passando solo dove c'è davvero da pulire ottimizzando il percorso di pulizia. Bisogna poi vedere all'atto pratico quanto sono efficienti le luci implementi da Hoover sull'HF2, visto che non tutte le testine LED sono allo stesso livello. La spazzola integra poi un rullo anti-groviglio (tecnologia Anti-Twist) che oramai troviamo su un bel po' di modelli. Le modalità di pulizia selezionabili sono 3: Eco, la meno potente, Standard, quella da usare per la maggior parte del tempo, e Turbo, per spremere al massimo il motore. In modalità Standard si arriva a circa 40 minuti di utilizzo continuato. La ricarica richiede 3 ore e mezzo, un po' meno del solito quindi.

Disponibilità, prezzi e versioni

Hoover annuncia la disponibilità in Italia della sua nuova HF2 già da oggi. Il prezzo parte da 199€. Parte sì, perché ci sono più versioni della scopa elettrica. Il modello base da 199€ include la scopa con la sua spazzola per pavimenti a doppia testina LED e una lancia per aspirare tra le fessure, oltre a una staffa a muro per riporre l'aspirapolvere.

C'è anche la versione Hoover HF2 Pet, che include la Mini Turbo spazzola, davvero comoda per pulire tessuti (divani, letti e anche alcuni tappeti), non solo in caso di peli di animali. Questa versione però costa 100€ in più.

Nei negozi fisici (MediaWorld, Unieuro e altri) è disponibile anche un'edizione dotata di doppia batteria, in modo da portare l'autonomia da 40 a 80 minuti (usandola in modalità aspirazione Standard). Non conosciamo però il prezzo di questa versione.

