Hoover HW5 è la lavapavimenti che si crede una Dyson. A una frazione del prezzo

È il momento delle lavapavimenti: sempre più marchi si lanciano in questo settore e dopo la sorprendente Dyson WashG1 è il momento di Hoover con HW5, un prodotto economico ma che come la Dyson offre il doppio rullo per una pulizia più completa e veloce.

Caratteristiche tecniche

Come primo tentativo, Hoover HW5 non sembra affatto male. La prima lavapavimenti dell'azienda è progettata per assicurare il massimo della pulizia nel minor tempo possibile, grazie al doppio rullo e alla funzione di pulizia automatica dei rulli in soli 150 secondi.

Hoover HW5 è un prodotto capace di aspirare e di prendersi cura di tutte le tipologie di pavimenti, parquet compreso grazie a una potenza da 220 W.

I due rulli presenti nella spazzola offrono un sistema di autopropulsione, ovvero una rotazione simultanea e opposta, ed eliminano così la resistenza posteriore rendendo il prodotto particolarmente leggero e manovrabile anche con un solo dito, sia in avanti che indietro.

Questo consente di lasciare i pavimenti privi di macchie in una singola passata.

Non solo, ma la lavapavimenti è dotata di tre programmi, tra cui una modalità smart in grado di adattare la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato. La modalità parquet invece è una funzione studiata per rilasciare una quantità minore di acqua e solo dal rullo anteriore, per una lavaggio più delicato e un'asciugatura più rapida.

Infine la modalità max è quella più efficace contro le macchie ostinate grazie alla potenza di aspirazione massima e al rilascio d'acqua più elevato.