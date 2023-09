Horizon Forbidden West arriverà su PC all'inizio del 2024

Entrando nei dettagli della notizia, l'edizione completa del titolo includerà il gioco, l'espansione Burning Shores e altri componenti aggiuntivi come un libro d'arte digitale e una colonna sonora. Ritornando alla versione per PC, essa sarà disponibile sia su Steam che su Epic Games Store. Per quanto riguarda la trama, Horizon Forbidden West riprende sei mesi dopo la fine di Horizon Zero Dawn , con un'ambientazione ben realizzata e caratterizzata da montagne innevate e paludi nella giungla da esplorare.

Con la collaborazione dello sviluppatore interno di port Nixxes Software , Sony , all'inizio del 2024 , lancerà il gioco Horizon Forbidden West per PC : si tratta dell'ultimo porting per PlayStation dopo che Ratchet & Clank: Rift Apart è arrivato su PC a luglio. La notizia, tra l'altro, è stata ufficializzata insieme a quella relativa all'approdo dell'edizione completa del gioco su PS5 (il 5 ottobre).

Dunque, sempre più giochi PlayStation usciranno per PC, del resto l'acquisizione di Nixxes Software aveva proprio questo fine: facilitare i porting da PS4 e PS5 ai computer. A riguardo, sembrerebbe che Sony abbia intenzione di rilasciare metà dei suoi giochi su PC e dispositivi mobili entro il 2025, e l'uscita di titoli come Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank: Rift Apart vanno sicuramente in questa direzione.

Inoltre, si vocifera anche che Sony stia prendendo in considerazione l'implementazione di un launcher per PC PlayStation. In particolare, riferimenti a questa iniziativa sono stati scovati nell'edizione per PC di Marvel's Spider-Man Remastered.