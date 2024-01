HP porta al CES il meglio del gaming: il portatile da 14" più leggero che c'è, periferiche e un monitor veramente smart

Ma non è finita. HP ha lanciato anche una tastiera estremamente personalizzabile, nuovi mouse e cuffie, e un monitor in grado di passare senza soluzione di continuità da un dispositivo all'altro e di permettere di trascinare i file tra i dispositivi!

Gli appassionati di videogiochi sanno che HP OMEN significa gaming, e quest'anno il marchio americano non delude presentando una serie di soluzioni veramente interessanti, a cominciare dal portatile gaming da 14" più leggero e "freddo" che c'è (a proposito, se state cercando un portatile gaming non perdetevi la nostra selezione dei migliori sul mercato, costantemente aggiornata e con interessanti offerte da non lasciarci sfuggire!).

OMEN Transcend 14 e altri portatili della serie OMEN

Il nuovo OMEN Transcend 14 è un dispositivo pensato per giocare a titoli AAA e per i creativi, e presenta un'innovativa tastiera RGB stampata e un peso record per la categoria di 1.637 g.

Il portatile offre uno schermo OLED da 14" certificato IMAX e prestazioni eccezionali grazie alla scelta di processori fino a Intel Core Ultra 9 185H e GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 4070.

HP mette a disposizione dei giocatori i plugin NPU e OpenVINO per OBS studio per migliorare la fluidità di streaming e gioco (fino al 24,6% di FPS in più), mentre l'Auto Dynamic Refresh Rate (DRR) del OMEN Gaming Hub consente di passare automaticamente tra diverse frequenze di aggiornamento a seconda del contenuto e della modalità di alimentazione (il che consente un miglioramento dell'autonomia fino al 7%). Senza considerare la modalità ECO, che permette di aumentare l'autonomia del 20%.

Il nuovo HP OMEN Transcend 14 è anche incredibilmente "fresco" grazie alle sue soluzioni di raffreddamento, che si avvantaggiano di uno chassis ridisegnato. Il flusso d'aria in entrata viene sfruttato per creare una zona pressurizzata utilizzando una camera di vapore per la dissipazione diretta del calore attraverso le prese d'aria posteriori.

Questa innovazione termica co-ingegnerizzata con la tecnologia di flusso a doppio canale di Intel consente di ottenere una pressione statica 4 volte superiore con una capacità termica di 80w all'interno di una base di 12 mm.

E non mancano le funzionalità legate all'IA, come quelle legate a Otter.ai per la trascrizione dal vivo e le didascalie in tempo reale durante le riunioni o le lezioni, una funzione di registrazione per la trascrizione dell'audio e note generate dall'IA.

Infine, sul fronte audio OMEN Transcend 14 utilizza la tecnologia HyperX di HP per ottenere un suono più chiaro e dettagliato.

HP ha inoltre aggiornato gli altri portatili gaming: OMEN Transcend da 16,1 pollici ha ricevuto un nuovo schermo OLED 4K a 240Hz, mentre gli OMEN da 16,1 pollici e Victus da 16,1 pollici hanno ricevuto i nuovi processori Intel Core i7 HX.

Disponibilità e prezzi

OMEN Transcend 14 dovrebbe essere disponibile per il preordine a partire dall'8 gennaio 2024 su HP.com al prezzo di partenza di 1.499,99 dollari, ma ancora non sappiamo la disponibilità e i prezzi in Italia.

Lo stesso vale per OMEN Transcend 16, che dovrebbe essere disponibile il 10 gennaio 2024 su HP.com a un prezzo di partenza di 1.899,99 dollari, OMEN 16, che dovrebbe essere disponibile il 10 gennaio 2024 su HP.com a un prezzo di partenza di 1.199,99 dollari, e Victus da 16,1 pollici, che dovrebbe essere disponibile a febbraio su HP.com al prezzo iniziale di 1.199,99 dollari.