HTC presenta U24 Pro: un comparto fotografico finalmente maturo

Caratteristiche tecniche

Il nuovo HTC U24 Pro cambia decisamente il design rispetto al modello dell'anno scorso, con un blocco fotocamere più snello (perde gli obiettivi macro e profondità in favore di un più utile zoom).

Il posteriore è dotato di una trama opaca, ed è realizzato in pressatura termica per una maggiore resistenza. La struttura è in metallo, ed è stata applicata una tecnologia di fotolitografia a livello micro-nano per consentire la rifrazione della luce.

Lo schermo passa dai 6,7 pollici a 6,8 pollici, sempre OLED FHD+, mentre il chip, sempre Snapdragon 7, passa da Gen 1 a Gen 3. La fotocamera anteriore è una delle novità, in quanto dai 32 MP dell'anno scorso ora troviamo un'unità da 50 MP, ma è soprattutto il comparto fotocamere posteriore a destare interesse.

Se in precedenza avevamo una fotocamera principale da 108 MP accompagnata da una ultra grandangolare e due obiettivi "inutili", ora HTC ha optato per una principale da 50 MP meno luminosa, ha mantenuto la ultra grandangolare e introdotto un più utile zoom 2x con sensore da 50 MP.

Rimane per fortuna il jack audio da 3,5 mm, mentre la ricarica cablata passa da 30 W a 60 W.