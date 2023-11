Huawei sta per dire addio alle app Android?

Attualmente i dispositivi Huawei sono ancora sul mercato e sono ancora interessanti, ma non hanno i servizi Google , una componente che per tanti è importanti, soprattutto se si parla di utenti europei e statunitensi. In questo suo processo di riadattamento, Huawei ha anche sviluppato un sistema operativo indipendente da Android, chiamato HarmonyOS .

Huawei è un'azienda che ha vissuto una storia travagliata nel settore smartphone negli ultimi anni. Huawei infatti è passata dall'essere praticamente il leader per smartphone venduti in tutto il mondo, al correre ai ripari dopo il ban statunitense , che poi ha contribuito al calo della sua fetta di mercato.

HarmonyOS risulta come un sistema operativo indipendente ma non completamente estraneo ad Android. Finora infatti HarmonyOS è sempre stato in grado di leggere e installare file apk, ovvero i file che permettono l'installazione di app su Android. La notizia delle ultime ore consiste nel fatto che HarmonyOS si prepara ad abbandonare le librerie Android.

Si chiama HarmonyOS Next la nuova versione del sistema operativo che sarebbe sprovvista di librerie Android. In realtà, questa versione di HarmonyOS è stata presentata in Cina diversi mesi, addirittura a inizio anno, ma solo ora viene fuori che molte aziende tecnologiche cinesi, che chiaramente mirano a portare i loro servizi e le loro app sui modelli Huawei, si stanno affrettando ad assumere sviluppatori di app HarmonyOS native.

Dunque, sembra assodato che HarmonyOS Next abbandonerà definitivamente il supporto alle app Android, e che il sistema operativo di Huawei supporterà esclusivamente i file di installazione con estensione HAP.

Sembra quindi giunta l'ora in cui Huawei taglia definitivamente ogni legame con Android. Bisognerà capire quanto questa mossa impatterà in maniera positiva il mercato occidentale. Secondo le ultime voci emerse dalla Cina, HarmonyOS Next dovrebbe debuttare in pubblico a inizio 2024, ma non è da escludere che invece per i mercati europei Huawei preferisca lasciare l'attuale HarmonyOS che gode ancora del supporto ai file apk.