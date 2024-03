Huawei Band 9 si mostra in foto: il nuovo fitness tracker pronto al debutto

Huawei è pronta a svelare la nona generazione del suo fitness tracker economico, ovvero Huawei Band. La smartband, tra l'altro, probabilmente debutterà insieme agli auricolari Huawei Freelance Pro 2 nel mese di aprile. Entrando nei dettagli, Huawei Band - il cui numero di modello è KIM-B19 mentre il nome in codice è Kimi - non presenta grosse novità rispetto al modello precedente (il design è praticamente lo stesso). Il display è sempre di tipo AMOLED da 1,47" (con risoluzione di 368×194 pixel), così come è stata confermata la batteria da 180 mAh.

Non mancherà poi l'impermeabilità fino a 5 ATM, mentre la connessione allo smartphone avverrà ovviamente tramite Bluetooth (presente, inoltre, il supporto alla WLAN). Huawei Band sarà disponibile in vari colori, tra cui nero, blu, bianco, giallo e rosa. A riguardo, la versione in blu sarà caratterizzata da un cinturino di tessuto anziché di silicone.