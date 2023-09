Huawei FreeBuds Pro 3 ufficiali, con ANC 3.0 e ben 31 ore di autonomia

Huawei rinnova oggi la sua gamma di prodotti e, oltre al nuovissimo Watch GT 4, tra le novità c'è anche un nuovo paio di auricolari top di gamma: parliamo di Huawei FreeBuds Pro 3, nuova iterazione della linea FreeBuds Pro (qui la recensione del precedente modello), che come sempre promettono grandi prestazioni in termini di qualità audio e cancellazione del rumore.

I nuovi auricolari true wireless dell'azienda cinese utilizzano un nuovo sistema dual driver che garantisce una risposta in frequenza molto ampia (14 Hz - 48 kHz), con supporto a codec ad alta risoluzione, come LDAC, ma anche al codec adattivo proprietario di Huawei, L2HC 2.0, con bitrate variabile fino a 990 kbps.

Il sistema di cancellazione attiva del rumore è stato rinnovato (Huawei parla di ANC 3.0) e promette efficienza migliorata (con un'ulteriore riduzione di -5dB rispetto alla generazione precedente), ma anche una soppressione del fruscio del vento dell'80%, ideale per quando si usano in bici o per una corsa.