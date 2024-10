Huawei rilascia HarmonyOS Next, il nuovo capitolo che segna il divorzio da Android

HarmonyOS Next arriva come una versione del sistema operativo mobile di Huawei che dovrebbe segnare il divorzio netto da Android, andiamo a vedere perché.

Addio Android: cosa cambia con HarmonyOS Next

Proprio come suggerisce il nome, HamronyOS Next segna un nuovo capitolo per il sistema operativo di Huawei in termini di indipendenza da Android.

La prima versione di HarmonyOS è chiaramente arrivata come un'alternativa ad Android, per far fronte al ban statunitense che cinque anni fa ha negato a Huawei l'accesso ai servizi Google e non solo. Nonostante questo, le prime versioni di HarmonyOS hanno tenuto un certo legame con Android, visto che hanno assicurato il supporto alle applicazioni basate su Android.

Con HarmonyOS Next cambia proprio questo aspetto. La nuova versione del sistema operativo non supporta più le app basate su Android, concretizzando di fatto la profonda frattura tra Huawei e il mondo Android.

D'altro canto, HarmonyOS Next viene presentato da Huawei come un'alternativa completamente indipendente ad Android e iOS. L'azienda ha riferito che sono già più di 10.000 app e servizi nativi sviluppati specificatamente per HarmonyOS Next. In altre parole, si tratta di contenuti esclusivi per i dispositivi che arrivano sul mercato con HarmonyOS Next.

Questo verrà sicuramente apprezzato in Cina, dove HarmonyOS vanta il 17% del mercato mobile. Con l'avvento di HarmonyOS Next questa percentuale dovrebbe venire rafforzata, almeno secondo i piani di Huawei.

L'aggiornamento con HarmonyOS Next sta arrivando per dispositivi come la serie Mate 60, il pieghevole Mate X5 e il tablet MatePad Pro 13.2. Questo almeno per quanto riguarda il mercato cinese. E in Europa? Questo passo di Huawei sicuramente chiude un cerchio avviato cinque anni fa, quando l'azienda ha iniziato forzatamente a rendersi indipendente da Android e dai servizi Google.

Al momento non conosciamo i piani di Huawei in merito al rilascio di HarmonyOS Next anche in Europa, ma ipotizziamo che in futuro potremmo davvero vedere questo sistema operativo come alternativa completa ai due giganti Android e iOS.