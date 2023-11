Il nuovo re dei camera phone: benvenuto Huawei Mate 60 Pro+

Negli ultimi anni abbiamo visto gli smartphone diventare sempre più fotocamere , grazie al notevole sviluppo che abbiamo visto sia in termini di sensori hardware che in termini di software per l'elaborazione delle immagini.

Il dispositivo dell'azienda cinese infatti è stato valutato con 157 punti, un punteggio molto importante perché piazza Huawei Mate 60 Pro+ al primo posto assoluto della classifica DxOMark. Dunque, dopo qualche mese di regno, Huawei P60 Pro viene superato, ma solo dal suo fratello maggiore.

Il parziale più alto Huawei Mate 60 Pro+ l'ha ottenuto in fase di scatto, con 160 punti, ma anche gli scatti con zoom sono andati benissimo grazie al sensore dedicato, con 152 punti.

Gli unici punti che non hanno convinto il team DxOMark riguarda la registrazione video in condizioni di bassa luminosità, dove vengono fuori rumore e perdita di dettaglio.

Per il resto, Mate 60 Pro+ sembra quasi una macchina perfetta in termini fotografici. DxOMark ha lodato l'autofocus in tutte le condizioni di scatto, così come il sensore con apertura variabile permette scatti di qualità con diverse profondità di campo.

Se siete interessati a tutti i dettagli tecnici delle prove effettuate sulla fotocamera di Mate 60 Pro+, allora vi suggeriamo di leggere il report completo. Qui sotto trovate invece un riepilogo grafico dei test effettuati.