I nuovi Mate 70 e Mate X6 sono l'alba di un futuro senza Android per Huawei. Sarà la svolta?

Gli utenti possono scegliere se installare HarmonyOS o HarmonyOS Next, che non è compatibile con le app Android (e dal 2025 sarà su tutti i nuovi telefoni e tablet dell'azienda)

Sull'onda di una nuova rinascita (almeno in Cina), Huawei ha appena presentato la nuova serie Mate 70 e il pieghevole Mate X6, che a scelta dell'utente possono montare il nuovo HarmonyOS Next 5.0, non compatibile con le app Android. Scopriamo tutti i dettagli dei nuovi telefoni, che si propongono di diritto ai vertici della nostra selezione dei migliori telefoni Android, ma mettono di fronte a una scelta dolorosa.

Huawei Mate70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS Ultimate: titanio e caratteristiche top

La notizia del giorno è ovviamente il lancio (in Cina) della serie Mate 70: scopriamo le caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi, che sembrano veramente interessanti. I dispositivi dovrebbero arrivare anche sul mercato internazionale, ma non sono state rilasciate dichiarazioni a riguardo. Huawei Mate 70 Caratteristiche tecniche Schermo : 6,7" FHD+ 2688 × 1216 pixel OLED LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica 1-120 Hz, vetro Kunlun di seconda generazione, 2.500 nit di picco

: 6,7" FHD+ 2688 × 1216 pixel OLED LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica 1-120 Hz, vetro Kunlun di seconda generazione, 2.500 nit di picco RAM : 12GB RAM

: 12GB RAM Archiviazione : 256GB / 512GB / 1 TB

: 256GB / 512GB / 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel con apertura variabile f/1.4–f/4.0, OIS Grandangolo : 40 megapixel, f/2.2 Tele : periscopio 12 megapixel, f/3.4, 5,5x zoom ottico, OIS, fino a 50x zoom digitale Fotocamera a colori primari multispettrali da 1,5 MP

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel, f/2.4

: 13 megapixel, f/2.4 Audio: stereo, Huawei Histen

stereo, Huawei Histen Resistenza: IP68/69

IP68/69 Dimensioni : 160.9 x 75.9 x 7.8 mm

: 160.9 x 75.9 x 7.8 mm Peso : 203g

: 203g Connettività : Wi-Fi 6 (2.4 GHz, 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

: Wi-Fi 6 (2.4 GHz, 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1) Batteria : 5.300 mAh con ricarica rapida a 66W e ricarica wireless a 50W

: 5.300 mAh con ricarica rapida a 66W e ricarica wireless a 50W Sistema operativo: HarmonyOS 4.3 / HarmonyOS Next 5.0 Il nuovo Mate 70 è inoltre dotato di Ark Engine per garantire prestazioni sempre fluide, una camera di vapore raffreddata a liquido di 6644 mm² per la dissipazione del calore e una resistenza all'acqua IP68 (fino a 4 metri) con resistenza al getto d'acqua ad alta pressione IP69. La parte più interessante è il nuovo sensore di imaging spettrale dedicato, che si trova al centro del blocco fotocamere. A differenza dei tradizionali sensori di colore rosso, verde, verde, blu (RGGB) o rosso, giallo, giallo, blu (RYYB) sui precedenti telefoni Huawei, i moduli di imaging spettrale possono raccogliere più dati di colore, portando a una maggiore precisione, toni naturali della pelle e una migliore conservazione delle ombre. Come avete notato, non abbiamo parlato del processore. Huawei Mate 70 dovrebbe montare il "vecchio" Kirin 9010 da 8 core (1+3+4) con GPU Maleoon 910 da 750 MHz. Ne parleremo in un capitolo dedicato. Prezzo e disponibilità Tre sono le varianti del nuovo Huawei Mate 70, disponibili nei colori verde abete rosso, viola giacinto, bianco neve e nero ossidiana. 12GB + 256GB: 5,499 yuan (723 euro al cambio)

12GB + 512GB: 5,999 yuan (789 euro al cambio)

12GB + 1TB: 6,999 yuan (920 euro al cambio)

Huawei Mate 70 Pro Caratteristiche tecniche Schermo : 6,9" FHD+ 2832 × 1316 pixel OLED LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica 1-120 Hz, vetro Kunlun di seconda generazione, 2.500 nit di picco

: 6,9" FHD+ 2832 × 1316 pixel OLED LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica 1-120 Hz, vetro Kunlun di seconda generazione, 2.500 nit di picco RAM : 12GB RAM

: 12GB RAM Archiviazione : 256GB / 512GB / 1 TB

: 256GB / 512GB / 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel con apertura variabile f/1.4–f/4.0, OIS Grandangolo : 40 megapixel, f/2.2 Tele : periscopio 48 megapixel, f/2.1, 4x zoom ottico, OIS, fino a 100x zoom digitale Fotocamera a colori primari multispettrali da 1,5 MP

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel, f/2.4 con sensore di profondità 3D

: 13 megapixel, f/2.4 con sensore di profondità 3D Audio: stereo, Huawei Histen

stereo, Huawei Histen Resistenza: IP68/69

IP68/69 Dimensioni : 164.6 × 79.5 × 8.2 mm

: 164.6 × 79.5 × 8.2 mm Peso : 221g

: 221g Connettività : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1) Batteria : 5.500 mAh con ricarica rapida a 100W e ricarica wireless a 80W

: 5.500 mAh con ricarica rapida a 100W e ricarica wireless a 80W Sistema operativo: HarmonyOS 4.3 / HarmonyOS Next 5.0 Huawei Mate 70 Pro riceve per la prima volta su un dispositivo Huawei il Wi-Fi 7 e la comunicazione satellitare con un angolo di ricezione ultrawide di 120°. Le funzionalità 5G vedono un aumento del 68% dei tassi di picco rispetto al predecessore. riceve per la prima volta su un dispositivo Huawei il Wi-Fi 7 e la comunicazione satellitare con un angolo di ricezione ultrawide di 120°. Le funzionalità 5G vedono un aumento del 68% dei tassi di picco rispetto al predecessore. Migliora anche il comparto fotografico, con un sensore tele di 48 MP. Come il fratello più piccolo, anche il Mate 70 Pro è dotato di Ark Engine, mentre la camera di vapore raffreddata a liquido è di 6870 mm². Invariate le caratteristiche di resistenza. Stando alle anticipazioni, Huawei Mate 70 Pro dovrebbe montare il nuovo Kirin 9020 con GPU Maleoon 920 da 840 MHz. Prezzo e disponibilità Tre sono le varianti del nuovo Huawei Mate 70 Pro, disponibili nei colori verde abete rosso, viola giacinto, bianco neve e nero ossidiana.: 12GB + 256GB: 6,499 yuan (854 euro al cambio)

12GB + 512GB: 6,999 yuan (920 euro al cambio)

12GB + 1TB: 7,999 yuan (1050 euro al cambio)

Huawei Mate 70 Pro+ Caratteristiche tecniche Schermo : 6,9" FHD+ 2832 × 1316 pixel OLED LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica 1-120 Hz, vetro Kunlun di seconda generazione, 2.500 nit di picco

: 6,9" FHD+ 2832 × 1316 pixel OLED LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica 1-120 Hz, vetro Kunlun di seconda generazione, 2.500 nit di picco RAM : 16GB RAM

: 16GB RAM Archiviazione : 512GB / 1 TB

: 512GB / 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel con apertura variabile f/1.4–f/4.0, OIS Grandangolo : 40 megapixel, f/2.2 Tele : periscopio 48 megapixel, f/2.1, 4x zoom ottico, OIS, fino a 100x zoom digitale Fotocamera a colori primari multispettrali da 1,5 MP

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel, f/2.4 con sensore di profondità 3D

: 13 megapixel, f/2.4 con sensore di profondità 3D Audio: stereo, Huawei Histen

stereo, Huawei Histen Resistenza: IP68/69

IP68/69 Dimensioni : 164.6 x 79.5 x 8.25 mm

: 164.6 x 79.5 x 8.25 mm Peso : 226g

: 226g Connettività : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1) Batteria : 5.700 mAh con ricarica rapida a 100W e ricarica wireless a 80W, ricarica inversa a 20 W

: 5.700 mAh con ricarica rapida a 100W e ricarica wireless a 80W, ricarica inversa a 20 W Sistema operativo: HarmonyOS 4.3 / HarmonyOS Next 5.0 Huawei Mate 70 Pro+ presenta un design migliorato rispetto ai fratelli minori, con un pannello posteriore che è un mix di fili d'oro e fibra di broccato. Il materiale in nylon dovrebbe garantire un'elevata resistenza agli impatti, mentre la superficie testurizzata riflette la luce con effetti brillanti molto particolari. presenta un design migliorato rispetto ai fratelli minori, con un pannello posteriore che è un mix di fili d'oro e fibra di broccato. Il materiale indovrebbe garantire un'elevata resistenza agli impatti, mentre la superficie testurizzata riflette la luce con effetti brillanti molto particolari. Il telaio è realizzato in una lega di titanio che Huawei definisce basalto ad alta luminosità (una roccia vulcanica scura a grana fine che a volte mostra una struttura colonnare), molto resistente ai graffi e alle cadute. La certificazione di resistenza è IP69. Lo schermo incorpora uno scanner facciale 3D, mentre lo scanner di impronte digitali è stato relegato sul lato del telefono. Il dispositivo si distingue per la presenza di un sensore RYYB migliorato per le sue fotocamere teleobiettivo e ultra grandangolare, promettendo una maggiore sensibilità alla luce e precisione del colore. Huawei Mate 70 Pro+ supporta le chiamate satellitari Tiantong, con velocità di connessione satellitare ultraveloci. È sempre presente l'Ark Engine e la camera di vapore raffreddata a liquido da 6870 mm², mentre è stata aggiunta la ricarica inversa a 20 W. Stando alle anticipazioni, Huawei Mate 70 Pro+ dovrebbe montare il nuovo Kirin 9020 con GPU Maleoon 920 da 840 MHz. Prezzo e disponibilità Due sono le varianti del nuovo Huawei Mate 70 Pro+, disponibile in quattro colori: Nero inchiostro, Bianco piuma, Broccato oro e argento e Blu volane: 16GB + 512GB: 8,499 yuan (1117 euro al cambio)

16GB + 1TB: 9,499 yuan (1249 euro al cambio)

Huawei Mate 70 RS Ultimate Caratteristiche tecniche Schermo : 6,9" FHD+ 2832 × 1316 pixel OLED LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica 1-120 Hz, vetro Kunlun di seconda generazione più resistente, 3.500 nit di picco

: 6,9" FHD+ 2832 × 1316 pixel OLED LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica 1-120 Hz, vetro Kunlun di seconda generazione più resistente, 3.500 nit di picco RAM : 16GB RAM

: 16GB RAM Archiviazione : 512GB / 1 TB

: 512GB / 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel con apertura variabile f/1.4–f/4.0, OIS Grandangolo : 40 megapixel, f/2.2 Tele : periscopio 48 megapixel, f/2.1, 4x zoom ottico, OIS, fino a 100x zoom digitale Fotocamera a colori primari multispettrali da 1,5 MP

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel, f/2.4 con sensore di profondità 3D

: 13 megapixel, f/2.4 con sensore di profondità 3D Audio: stereo, Huawei Histen

stereo, Huawei Histen Resistenza: IP68/69

IP68/69 Dimensioni : 164.6 x 79.5 x 8.25 mm

: 164.6 x 79.5 x 8.25 mm Peso : 251 g

: 251 g Connettività : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1) Batteria : 5.700 mAh con ricarica rapida a 100W e ricarica wireless a 80W, ricarica inversa a 20 W

: 5.700 mAh con ricarica rapida a 100W e ricarica wireless a 80W, ricarica inversa a 20 W Sistema operativo: HarmonyOS 4.3 / HarmonyOS Next 5.0 Huawei Mate 70 RS Ultimate presenta un telaio centrale in titanio lucido e materiale di broccato per la cover posteriore. Le specifiche sono simili a quelle del Pro+ ma si distingue per la qualità costruttiva e gli elementi di design. Visto che c'è più titanio, il telefono pesa circa 251 g, ma lo spessore è simile agli altri modelli (8,25 mm). presenta un telaio centrale in titanio lucido e materiale di broccato per la cover posteriore. Le specifiche sono simili a quelle del Pro+ ma si distingue per la qualità costruttiva e gli elementi di design. Visto che c'è più titanio, il telefono pesa circa 251 g, ma lo spessore è simile agli altri modelli (8,25 mm). Lo schermo presenta una luminosità maggiore e il vetro Kunlun è "temperato al basalto". Anche l'audio è stato migliorato, in quanto si appoggia su un'unità stereo a doppio diaframma ad alta e bassa frequenza. Prezzo e disponibilità Due sono le varianti del nuovo Huawei Mate 70 RS Ultimate, disponibile in tre colori: Nero inchiostro, Bianco piuma, Broccato oro e argento: 16GB + 512GB: 11,999 yuan (1577 euro al cambio)

16GB + 1TB: 12,999 yuan (1709 euro al cambio)

Huawei Mate X6

Caratteristiche tecniche Schermo : Esterno: 6,45 pollici LTPO 2.0 OLED 2440 x 2240 pixel, 2.500 nit, 120 Hz PWM 1.440Hz Interno: 7,93 pollici OLED LTPS 2.0, 2440 x 1880 pixel, 1.800 nit, frequenza di aggiornamento 120Hz. PWM 1.440Hz

: RAM : 12/ 16GB RAM

: 12/ 16GB RAM Archiviazione : 512GB / 1 TB

: 512GB / 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel RYYB, apertura variabile a 10 livelli f/1.4-f/4.0 Grandangolo : 40 megapixel, f/2.2 Tele : periscopio 48 megapixel, f/2.1, 4x zoom ottico, OIS, fino a 100x zoom digitale (array RYYB)

: Fotocamera anteriore (entrambi gli schermi): 8 megapixel, f/2.4 con sensore di profondità 3D

(entrambi gli schermi): 8 megapixel, f/2.4 con sensore di profondità 3D Audio: stereo, Huawei Histen

stereo, Huawei Histen Resistenza: IP68/69

IP68/69 Dimensioni : .6 x 73.78 x 9.85mm (chiuso), 156.6 x 144.04 x 4.6 mm (aperto)

: .6 x 73.78 x 9.85mm (chiuso), 156.6 x 144.04 x 4.6 mm (aperto) Peso : 239 g

: 239 g Batteria : 5.110 / 5.200 mAh con ricarica rapida a 66W e ricarica wireless a 50W, ricarica inversa a 7,5 W

: 5.110 / 5.200 mAh con ricarica rapida a 66W e ricarica wireless a 50W, ricarica inversa a 7,5 W Sistema operativo: HarmonyOS 4.3 / HarmonyOS Next 5.0 Il nuovo Huawei Mate X6 è molto resistente, grazie all'utilizzo della fibra di carbonio e di un tipo di alluminio ultra forte con una forza di 550 MPa. Il nuovo Mate X6 è disponibile in quattro opzioni di colore: nero, grigio, rosso, blu mare e bianco. Il modello "Nebula Grey" ha un aspetto simile al marmo, mentre seconda del modello, il retro è in vetro o pelle vegana. Prezzo e disponibilità Due sono le varianti del nuovo Huawei MAte X6: Standard e Collector's edition. La seconda ha più RAM, bateria leggermente più capiente e supporta la connettività satellitare "a tripla rete". Standard: 12GB + 256 / 512 GB, 12.999 yuan (1709 euro al cambio) / 13.999 yuan (1840 euro al cambio)

Collector: 16GB + 512 GB / 1TB, 14.999 yuan (1972 euro al cambio) / 15.999 yuan (2103 euro al cambio)

Il nuovo processore Kirin

Huawei non ha svelato le caratteristiche del processore dei nuovi telefoni, ma una foto di uno dei nuovi Mate 70 ha svelato che potrebbe (il condizionale è d'obbligo) aver integrato il nuovo Kirin 9020 (su tutti a parte forse il Mate 70). Stando all'immagine, la CPU sarebbe a 12 core: due core principali fino a 2,5 GHz, sei core centrali fino a 2,1 GHz e quattro piccoli core fino a 1,6 GHz. Secondo Huawei, il nuovo SoC è fino al 40% più performante rispetto al Kirin 9010. Stando ad alcune anticipazioni, il nuovo chip Kirin utilizzerebbe i core CPU Taishan di HiSilicon per i primi due cluster (e non i core ARM), mentre i quattro piccoli core sono probabilmente Cortex-A510. La GPU è invece la Maleoon 920 che arriva a 840 MHz.

L'addio ad Android: arriva HarmonyOS Next

I nuovi Mate 70 e Mate X6 verranno commercializzati con HarmonyOS 4.3, che è compatibile con le app Android, ma gli utenti possono scegliere anche di installare il nuovo HarmonyOS Next 5.0. Questo sistema operativo non è compatibile con le app Android e Huawei afferma che ci sono "più di 15.000 applicazioni per il suo ecosistema HarmonyOS, con piani per espandersi a 100.000 app nei prossimi mesi", secondo Reuters. A partire dal prossimo anno, tutti i nuovi telefoni e tablet che Huawei lancerà monteranno HarmonyOS Next.

Per chi preferisce Android