Altro che pieghevoli, Huawei lancia il suo tri-fold: ecco Mate XT Ultimate Design

Huawei Mate XT Ultimate Design: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,4" (2.232 × 1.008 pixel) in modalità singola/ 7,9" (2.232 × 2.048 pixel) in modalità dual / 10,2" (2.232 × 3.184 pixel) in modalità triple, OLED LTPO, 1440Hz high-frequency PWM dimming, 240Hz touch sampling rate

: 6,4" (2.232 × 1.008 pixel) in modalità singola/ 7,9" (2.232 × 2.048 pixel) in modalità dual / 10,2" (2.232 × 3.184 pixel) in modalità triple, OLED LTPO, 1440Hz high-frequency PWM dimming, 240Hz touch sampling rate RAM : 16GB RAM

: 16GB RAM Storage interno : 256GB / 512GB / 1TB storage

: 256GB / 512GB / 1TB storage Sistema operativo : HarmonyOS 4.2

: HarmonyOS 4.2 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel con OIS, f/1.4-f/4.0 apertura variabile Grandangolo : 12 megapixel, f/2.2 Periscopio : 12 megapixel, 5.5x, f/3.4, OIS

: Fotocamera anteriore : 8 megapixel, f/2.2

: 8 megapixel, f/2.2 Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Dimensioni : 156,7 x 73,5 singola / 143mm dual / 219mm triple x 12,8mm singola / 4,75mm dual / 3,6mm triple

: 156,7 x 73,5 singola / 143mm dual / 219mm triple x 12,8mm singola / 4,75mm dual / 3,6mm triple Peso : 298g

: 298g Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1) Batteria: 5.600mAh con ricarica rapida cablata a 66W, ricarica wireless a 50W

Il nuovo dispositivo di Huawei è sicuramente qualcosa di inedito.

Si tratta infatti di uno smartphone quando è completamente piegato, che poi diventa sostanzialmente un tablet quando è completamente aperto. Da notare l'incredibile spessore di 3,6 mm quando è completamente spiegato.

Per realizzarlo, l'azienda ha impiegato dei materiali particolari per la costruzione dello schermo. Si tratta di un pannello in grado di resistere il 25% in più alle piegature rispetto ai classici pieghevoli che troviamo sul mercato.

Il comparto fotografico non è stato trascurato, con i sensori di XMAGE accoppiati ad apertura variabile e stabilizzazione ottica che dovrebbe fornire performance di altissimo livello. Non è stato riferito qual è il processore sotto al cofano, anche se i rumor indicano che dovrebbe trattarsi del Kirin 9000.