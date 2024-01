HUAWEI MateBook D 16 2024 ha tutto: potenza, autonomia e anche una bella promo di lancio

HUAWEI MateBook D 16 2024 è l'ultimo aggiornamento del celebre laptop dell'azienda cinese, da oggi disponibile in Italia . Nuovi processori e sostanza collaudata, per uno dei notebook più concreti che ci siano, non a caso da tempo presente nella nostra rassegna dei migliori portatili .

MateBook D 16 2024: Caratteristiche Tecniche

La gestione del dispendio energetico permette infatti di gestire facilmente il carico di lavoro, con le modalità Prestazioni e Super Turbo che entrano in gioco nei momenti più impegnativi. Il raffreddamento è infatti assicurato dalla tecnologia Dual Shark Fin Fan , con ventole a doppia lama per una dissipazione più efficace.

Il modello che abbiamo in prova è proprio quello con i9-13900H , che in effetti ha una marcia in più non solo sul profilo delle prestazioni in senso assoluto, ma anche per la sua capacità di gestire carichi importanti per un lungo periodo senza la minima perdita di performance. Nei test che abbiamo condotto su Cinebench 2024 , uno dei benchmark di riferimento del settore, il punteggio di HUAWEI MateBook D 16 è rimasto costante nel tempo, segno di una ottima gestione delle temperature e quindi di un sistema stabile e in grado di essere stressato senza problemi.

In questo senso l'impiego dei processori Intel di 13ma generazione è funzionale al risultato, permettendo all'utente di scegliere tra un i5-13420H , un octa-core molto bilanciato, con 4 performance core e 4 efficiency core, e scheda grafica Intel UHD Graphics con 48 unità di elaborazione, e un i9-13900H , un ben più potente 14 core (6 performance e 8 efficiency), con grafica Intel Iris Xe Graphics a 96 unità di elaborazione, adatto quindi per i carichi più importanti, anche dal punto di vista grafico.

MateBook D 16, anche in edizione 2024, continua sulla giusta direzione tracciata dai suoi predecessori, ossia di un laptop che punta molto sulle performance , sullo spazio a schermo , e anche sulla portabilità in fondo, perché per essere un 16 pollici ha comunque un peso e delle dimensioni (solo 17 mm di spessore) relativamente contenuti.

Rimane il grande schermo in formato 16:10, con un rapporto schermo/superficie del 90%, segno di cornici estremamente ottimizzate, sul quale il multitasking non sarà un problema. Per di più la nuova cerniera a 180° consente di "sdraiare" il laptop, facilitando ad esempio la condivisione di un documento tra più spettatori.

Anche l'autonomia è stata migliorata, grazie alla nuova batteria che arriva fino a 70 Wh, contro i 60 Wh massimi del modello precedente, in modo da non restare a secco in caso di bisogno.

La tastiera a membrana ha una corsa di 1,5 mm e assicura una scrittura morbida e confortevole e in più c'è la comodità del tastierino numerico, che chi lavori con molti dati non potrà non apprezzare.

Rimane l'ottima connettività, con tanto di certificazione SGS a cinque stelle per le capacità di ricezione del Wi-Fi, con un incremento nella velocità di download di oltre il 50%. MateBook D 16 2024 integra inoltre un'antenna detta Metaline, in grado di stabilire una connessione fino a una distanza massima di ben 270 metri, per un segnale stabile in ogni situazione.

C'è ovviamente anche l'ormai collaudata funzionalità Super Device, presente in tutti i più recenti notebook dell'azienda, che permette di interagire con un'ampia gamma di dispositivi diversi in modo intuitivo, ad esempio con il drag & drop dei file da uno all'altro, o utilizzando un tablet come secondo schermo, o altro ancora.

E per i lavoratori in smart working (e non solo) ci sono anche una serie di funzionalità utili per le video chiamate, come sfondi AI, FollowCam e Sight Correction, che vi pongono sempre al centro della scena e con gli occhi verso gli spettatori, ma non mancano anche opzioni per migliorare l'audio, che è altrettanto importante, in particolare riducendo i rumori ambientali, che possono spesso disturbare le riunioni più affollate.