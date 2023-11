Huawei aggiorna il suo MateBook D14: più potente e con un'offerta lancio imperdibile

Caratteristiche tecniche

Le prestazioni sono garantite dal processore Intel Core i5-1240P di 12a generazione aggiornato con Intel SuperFin a 10 nm, 12 core e 16 thread, oltre alla scheda grafica integrata Intel Iris Xe con 96 unità di esecuzione. Purtroppo non è uno dei processori di ultima generazione, il che aiuta a contenere i costi ma è anche un po' una delusione.

Per soddisfare le esigenze di utenti diversi in contesti specifici, Huawei MateBook D 14 prevede due modalità d'utilizzo: Modalità Standard, progettata per la gestione di attività d'ufficio ordinarie, e la Modalità Performance per progetti complessi con software professionali.

La novità più interessante del nuovo modello è l'antenna Huawei Metaline, che si basa su un sistema ottimizzato di protezione dalle interferenze a tre strati e di antenne metamateriali in grado di garantire una connessione a lunga distanza fino a 270 metri.

Tra le funzioni software, spiccano la funzionalità di smart conference, che riduce distrazioni e rumori ambientali intorno a chi sta parlando grazie all'identificazione utente AI tramite impronta acustica della voce del relatore, che viene elaborata attraverso modelli di apprendimento automatico in grado di isolarla rispetto all'uscita audio. La funzione supporta anche cuffie wireless e Type-C.

Come nei modelli precedenti, Huawei MateBook D 14 supporta il Super Device che consente di collegare il laptop ad altri dispositivi Huawei (tra cui smartphone, tablet e monitor) per un'esperienza d'uso immediata, fluida e intuitiva. Per avviare la connessione, basta trascinare le icone da un dispositivo all'altro e catturare idee e appunti su uno dei dispositivi collegati per poi centralizzarli sul PC.