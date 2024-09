Huawei lancia due nuovi tablet raffinati: tutto su MatePad Pro 12.2 e MatePad 12 X

Huawei MatePad Pro 12.2 e Huawei MatePad 12 X sono i due nuovi tablet appena lanciati dall'azienda cinese, durante l'evento dedicato a Barcellona. Una presentazione in grande stile per l'Europa, che ha visto protagonisti anche gli orologi della serie Huawei Watch GT5. In questo articolo ci concentriamo sui due MatePad e vi raccontiamo tutte le novità che li riguardano.