Con MatePad Pro 13.2", Huawei prende di petto Samsung e offre una promo irresistibile. Ma fate attenzione a un particolare

Huawei inizia il 2024 nel migliore dei modi lanciando in Italia il suo tablet più grande e potente, MatePad Pro 13.2" , una vera tela su cui sfogare la propria creatività , ma anche un dispositivo in grado da servire da vero e proprio ufficio in movimento (a proposito, sapete quali sono le migliori app per disegnare su tablet ?).

Caratteristiche tecniche

Ma il nuovo tablet di Huawei è più della somma delle sue parti, e il produttore cinese ci tende a evidenziare come sia lo strumento perfetto per dare sfogo alla propria creatività e aumentare la produttività . Tenete presente che stiamo sempre parlando di un dispositivo alimentato dal sistema operativo proprietario HarmonyOS privo dei servizi Google ma del marketplace AppGallery.

Il retro, che in Italia è disponibile solo nella colorazione Golden Black , è invece realizzato con un rivestimento in fibra di vetro ad alta resistenza.

Grazie alla tecnologia di visualizzazione a sensore di luce naturale, il display si regola automaticamente per compensare i cambiamenti di luminosità, contrasto e colore in base a fattori come le condizioni di illuminazione ambientale e altro ancora. La tecnologia X-True consente invece di migliorare contrasti e luminosità.

Il nuovo MatePad Pro 13.2" è un tablet votato alla creatività, in grado di combinare estetica e funzionalità innovative che stimolano la creatività secondo il concetto "Creation of Beauty", un tema a cui Huawei ha anche dedicato una collaborazione con l'illustratore Ale Giorgini .

Lo strumento per liberare la vostra creatività

La creatività è garantita dal supporto alla Huawei M-Pencil (3a generazione, da acquistare separatamente e l'unica compatibile con il tablet) con tecnologia NearLink per una sensibilità alla pressione avanzata in grado di offrire maggiore controllo sul tratto della penna per realizzare contenuti sempre più dettagliati.

NearLink è una tecnologia wireless a breve raggio utilizzata per trasportare interazioni di dati in scenari di applicazione come dispositivi intelligenti, case intelligenti, veicoli intelligenti e manifattura intelligente.

Huawei M-Pencil supporta oltre 10.000 livelli di sensibilità alla pressione, e grazie a una latenza ridotta al minimo offre un'esperienza di scrittura migliorata e senza interruzioni. Inoltre, lo stilo è dotato di due tipi di punte: la punta trasparente per la pittura e la punta opaca per prendere appunti, così da soddisfare ogni esigenza. Inoltre, per aiutare ogni creativo ad esprimersi al meglio, il nuovo Huawei MatePad Pro 13.2" integra un ecosistema di app compatibili come Mojing Paint.

Per mostrare queste capacità, Huawei ha collaborato con Ale Giorgetti, autore di un meta-racconto per immagini sulle bellezze d'Italia. L'illustratore ha lodato il nuovo MatePad Pro 13,2" per la possibilità di avere sempre a disposizione un "set di strumenti completo per poter descrivere il mondo in cui viviamo attraverso il linguaggio della creatività".

Con il tablet, Giorgetti ha creato un trittico di opere che raccontano cosa sia per lui la creatività: il risultato di una serie di processi precisi e concreti.

Un vero e proprio ufficio in movimento

Oltre a permettere di disegnare e prendere appunti, il nuovo Huawei MatePad Pro 13,2" può trasformarsi in una postazione mobile grazie alla tastiera Huawei Smart Magnetic Keyboard che supporta le tre modalità Laptop Form, Split Form e Studio Form adatte a vari scenari lavorativi.

HUAWEI MatePad Pro 13.2" potenzia le già esistenti modalità Multi-Window ideate da Huawei per garantire un'interazione con diverse finestre simile a un PC e un utilizzo multitasking efficiente.