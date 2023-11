Huawei mira a farvi lavorare in mobilità: presentati i dispositivi per il 2024

Nonostante Huawei si veda sempre meno in Europa per quanto riguarda gli smartphone , continua però a essere presente con altri prodotti come tablet e notebook . Infatti, il brand cinese ha presentato in patria il suo nuovo tablet e il suo nuovo portatile , che dovrebbero arrivare da noi nel 2024.

Huawei MatePad Pro 11 2024

Sarà disponibile solo in versione Wi-Fi , in due tagli di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria interna e nelle colorazioni nera, bianca, grigia o celeste a un prezzo che al cambio attuale si aggira tra i 600-700€ , a seconda del taglio scelto.

Huawei MateBook D16

Inoltre, dispone di tutte le porte di cui si ha bisogno: una porta USB 3.2 di type-A, una porta USB 2.0 type-A, una porta USB 3.2 type-C con cui caricarlo e con supporto per DisplayPort 1.2, una porta HDMI e il jack per le cuffie.

Al di sotto si trova un processore Intel i5-13420H di 13esima generazione , accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR4X e 1 TB di SSD M.2 2280 per la versione standard, mentre per la versione SE la memoria interna si ferma a 512 GB .

Il MateBook D16 2024 sarà disponibile nelle colorazioni grigio e argento, mentre la versione SE unicamente nella colorazione argento. Il prezzo al cambio attuale è di circa 600€ per la versione standard, mentre il prezzo per la versione SE è di poco oltre i 500€.

Sia il tablet sia il notebook al momento non sono stati presentati ufficialmente in Europa, quindi non è possibile acquistarli, ma sono in fase di preordine in Cina con le spedizioni che dovrebbero partire da metà dicembre. Però, è plausibile ritenere che Huawei nei prossimi mesi li lancerà anche da noi con dei prezzi che potrebbero subire delle variazioni.