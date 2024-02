Huawei Pocket 2 ufficiale: la fotografia è al centro anche sui pieghevoli

Il nuovo Huawei Pocket 2 è stato appena annunciato ufficialmente per il mercato cinese . Si tratta di un pieghevole che ha la peculiarità di essere molto focalizzato sull'aspetto fotografico , come tanti dispositivi Huawei del resto. Si tratta del primo pieghevole a poter sfoggiare ben 4 sensori fotografici esterni .

Huawei Pocket 2: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Huawei Pocket 2 è stato lanciato ufficialmente solo in Cina per il momento.

Le colorazioni disponibili sono Grigio tahitiano, bianco rococò, viola taro, nero elegante. Il prezzo di lancio parte dall'equivalente di circa 1.000 euro per il taglio di memoria minore, e arriva all'equivalente di circa 1.120 euro per quello con memoria più grande.

Al momento non conosciamo minimamente i piani di Huawei per l'eventuale commercializzazione in Europa. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più su questo aspetto.