Huawei torna campione dei cameraphone: Pura 70 UItra non ha rivali per DxOMark

Sono ormai lontani i tempi in cui Huawei competeva con Samsung e Apple per il trono nel mercato smartphone. Tempi in cui i top di gamma Huawei erano anche un punto di riferimento per la fotografia mobile . Quest'ultimo aspetto però rimane attuale .

Il dispositivo ha infatti totalizzato un punteggio di 163 punti, il quale lo fa salire al primo posto in classifica generale DxOMark con un netto vantaggio su Honor Magic 6 Pro in seconda posizione. I parziali conseguiti da Huawei Pura 70 Ultra sono stati alti in tutti i settori, soprattutto per quanto riguarda gli scatti e quelli realizzati con lo zoom.

La lista degli aspetti del comparto fotografico di Huawei Pura 70 Ultra che hanno colpito positivamente DxOMark è lunga.

Troviamo l'ottima gestione dei contrasti e dell'esposizione, l'accuratezza dell'autofocus e l'ottima stabilizzazione durante la registrazione video. Troviamo anche le ottime performance del sensore telephoto, utile soprattutto per lo zoom, e la gestione degli artefatti nella maggior parte delle condizioni di scatto.

Andando a cercare il pelo nell'uovo, Huawei Pura 70 Ultra ha mostrato qualche debolezza quando si scatta o si registrano video in condizioni di bassa luce ambientale. In questi casi si verificano degli artefatti visivi. La registrazione video, in alcune occasioni, mostra un rumore visibile.

In generale, sembra proprio che Huawei Pura 70 Ultra non ha tecnicamente rivali quando si parla di performance fotografiche, su tutti i fronti. E questo è sicuramente un segno di come Huawei, nonostante siano cambiati i suoi orizzonti di mercato nel settore smartphone, investa ancora molte risorse nello sviluppo di comparti fotografici di livello assoluto per i suoi smartphone.

Se volete saperne di più sui test effettuati da DxOMark su Huawei Pura 70 Ultra, allora vi suggeriamo di leggervi il report completo disponibile a questo indirizzo, dove troverete anche interessanti confronti con i suoi rivali più diretti.

Qui sotto trovate un riepilogo grafico di come sono andate le prove di DxOMark.