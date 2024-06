Lo smartphone tri-pieghevole di Huawei starebbe incontrando difficoltà durante lo sviluppo

Da tempo si vocifera che Huawei stia lavorando su uno smartphone tri-pieghevole. Tuttavia, sembrerebbe che l'azienda stia incontrando delle difficoltà sullo sviluppo, magari innescate proprio dal fattore di forma forse troppo avanzato. Tra i presunti problemi incontrati, la mancanza di un software adeguato e di un sistema di raffreddamento efficace.

Difatti, secondo l'utente di X jasonwill101, HarmonyOS di Huawei, che si basa su Android Open Source Project, non è ancora pronto per questo tipo di dispositivo. Inoltre, Huawei punterebbe a "snellire" ognuno dei display tri-fold, tuttavia questa scelta di design causerebbe un ulteriore problema. Il processore, infatti, andrà inserito proprio all'interno di uno dei tre pannelli e lo spessore non troppo importante impedirebbe l'implementazione di un efficace sistema di raffreddamento. Per quanto riguarda il chip, la scelta dovrebbe ricadere su uno della serie Kirin 9000.