Huawei punta forte sugli smartwatch: come sarà Watch GT4

Huawei è passata dall'essere quasi il primo produttore di smartphone al mondo e cercare nuove strade nel mercato tech, dopo il ban arrivato dagli Stati Uniti. Ma c'è un settore dove l'azienda cinese continua ad andare forte, quello degli smartwatch.

I dispositivi delle serie Huawei Watch sono rimasti sulla cresta dell'onda, e questo anche grazie alla capacità dell'azienda di creare un ecosistema software alternativo e indipendente rispetto a Wear OS di Google. E all'orizzonte stanno per arrivare dei nuovi modelli.

Stiamo parlando dei dispositivi della serie Huawei Watch GT4, quelli che dovrebbero essere presentati tra pochi giorni anche al mercato europeo. Grazie al solito Roland Quandt, abbiamo modo di vederli in anteprima. Arriveranno diverse varianti: le immagini che trovate sotto si riferiscono al Huawei Watch GT4 46mm, il modello più grande che arriverà in acciaio inossidabile ma anche in metallo e con cinturino in plastica.