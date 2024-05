Huawei ha svelato oggi i suoi nuovi dispositivi indossabili, tra cui spicca sicuramente il nuovissimo Huawei Watch Fit 3, che potrebbe diventare presto uno dei migliori smartwatch in circolazione, considerando anche il prezzo contenuto. Ma prima di parlare delle novità hardware e software, è impossibile non partire dal design: mentre in passato i dispositivi della linea Watch Fit erano più simili a una smart band che a un orologio, il nuovo Watch Fit 3 cambia prospettiva e adotta un look molto più gradevole, ispirato agli orologi.

Anzi, con un po' di malizia, il design di Watch Fit 3 sembra decisamente ispirato a quello degli Apple Watch, con cui condivide non solo il display quadrato arrotondato agli angoli, ma anche la corona al lato come sistema di input.

Per quel che riguarda il design, spicca anche lo spessore ridotto: solo 9,9 mm, per un peso di 26 grammi, con cassa in alluminio.