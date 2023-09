HUAWEI WATCH GT 4 ufficiale e già disponibile all'acquisto: ben 7 varianti per tutti i gusti e per tutte le tasche

Fashion Forward: è questa la filosofia che ha portato alla realizzazione di HUAWEI WATCH GT 4, la nuova famiglia di wearable di casa Huawei che va ad arricchire la line-up 2023 già composta da HUAWEI WATCH 4 (e Pro), HUAWEI WATCH Ultimate e il particolarissimo HUAWEI WATCH Buds. Potremmo descrivere la linea GT 4 come la versione più economica del WATCH 4 standard, ma non gli renderebbe del tutto giustizia. I prezzi sono sicuramente più contenuti, ma Huawei non li ha realizzati solo in quest'ottica. Partendo proprio dal design, che è la cosa che subito salta all'occhio in un prodotto del genere, l'azienda ha deciso di sperimentare con forme e materiali diversi. Il modello da 46 mm ha una cassa ottagonale, che unisce linee geometriche a curve più eleganti. Il 41 mm invece sposa una classica cassa tonda arricchita però da rifiniture dorate che strizzano l'occhio a un pubblico femminile. L'idea, in entrambi i casi, era quella di creare dispositivi smart quanto più simili possibile agli orologi classici, e visto i risultati finali possiamo dire che Huawei ci è riuscita. Prima di dare una sbirciata alle varianti, vediamo le caratteristiche tecniche.

Caratteristiche tecniche

A livello hardware i due diversi formati di HUAWEI WATCH GT4 si somigliano molto: cambiano in sostanza solo dimensione e PPI dello schermo e batteria. Il 41 mm, pensato per un pubblico femminile, ha la cassa più piccola e leggera, e di conseguenza la batteria è meno ampia. Sempre rimanendo sulle caratteristiche tecniche nude e crude, rispetto a HUAWEI WATCH 4 mancano il supporto alle eSIM e il sensore per l'ECG.

Dimensioni : 46 mm - 46 x 46 x 10,9 mm 41 mm - 41,3 x 41,3 x 9,8 mm

: Peso : 46 mm - 48 g (escluso cinturino) 41 mm - 37 g (escluso cinturino)

: Materiali : cassa in acciaio inossidabile, retro in fibre di polimero

: cassa in acciaio inossidabile, retro in fibre di polimero Schermo : 46 mm - 1,43" AMOLED 466 x 466 pixel, 326 ppi 41 mm - 1,32" AMOLED 466 x 466 pixel, 352 ppi

: Connettività : Bluetooth 5.2, Sunflower GPS (solo 46 mm), QZSS, GLONASS, Galileo, Beidou

: Bluetooth 5.2, Sunflower GPS (solo 46 mm), QZSS, GLONASS, Galileo, Beidou Audio : speaker e microfono, supporto alle chiamate

: speaker e microfono, supporto alle chiamate Impermeabilità : 5 ATM, IP68

: 5 ATM, IP68 Batteria : 46 mm - 524 mAh 41 mm - 323 mAh

: Autonomia : 46 mm - 14 giorni con uso moderato 41 mm - 7 giorni con uso moderato

:

Piccola nota di rilievo sul così detto Sunflower GPS: si tratta di una nuova tecnologia implementata da Huawei che aumenta la precisione del GPS. Solitamente il segnale GPS si aggancia al meglio quando si tiene lo smartwatch in posizione orizzontale. Quando si fa attività fisica però lo smartwatch è più probabile che si trovi in verticale. Grazie alla tecnologia Sunflower che va a sfruttare il beam-forming il segnale GPS viene recepito allo stesso modo in entrambe le posizioni. Occhio però: c'è solo sul modello da 46 mm.

Per l'occasione Huawei ha migliorato gli Anelli Attività, raggiungibili con un semplice swipe da destra verso sinistra, e ha introdotto la nuova app "Rimani in forma", il tutto sempre basato sull'algoritmo proprietario HUAWEI TruSeen 5.5+. L'orologio vi permette di tracciare oltre 100 modalità sportive, e con Rimani in forma potete tenere traccia avanzata delle calorie: quelle assunte, quelle consumate, il fabbisogno calorico e tanti altri consigli, basandosi sui vostri dati e su ciò che viene raccolto dall'orologio stesso. Ci sono poi il Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 e la Consapevolezza della respirazione nel sonno, sempre supportate dall'algoritmo TruSeen. L'autonomia, da sempre uno dei fiori all'occhiello degli smartwatch Huawei, è in linea con i prodotti precedenti. Si parla di 14 giorni con uso moderato per il modello da 46 mm e 7 giorni per quello da 41. Dipenderà ovviamente dalle impostazioni del display e da quanto lo usate (e come) per l'attività fisica.

Le varianti

Ci sono 4 diverse versioni dello HUAWEI WATCH GT 4 da 46 mm: Black edition con cinturino in fluoroelastomero: caratterizzato da un cinturino gommato e da corona color nero;

con cinturino in fluoroelastomero: caratterizzato da un cinturino gommato e da corona color nero; Brown edition con cinturino in pelle: qui il colore predominante è quello dell'acciaio, con cinturino in pelle marrone, watchface dedicata, corona color acciaio e nero;

con cinturino in pelle: qui il colore predominante è quello dell'acciaio, con cinturino in pelle marrone, watchface dedicata, corona color acciaio e nero; Green edition , con cinturino verde in tessuto: cinturino speciale realizzato con il 70% di nylon ricilato e il 30% di poliestere riciclato e corona interna color verde;

, con cinturino verde in tessuto: cinturino speciale realizzato con il 70% di nylon ricilato e il 30% di poliestere riciclato e corona interna color verde; Grey edition: tutto in acciaio, compreso il cinturino

Il modello da 41 mm è disponibile invece in 3 varianti: White edition : con cassa con rifinitura color oro e cinturino in pelle bianca

: con cassa con rifinitura color oro e cinturino in pelle bianca Light Gold edition : stessa cassa della White edition, cinturino maglia Milano color oro

: stessa cassa della White edition, cinturino maglia Milano color oro Silver edition: il più prezioso, con cinturino artigianale two-tone piano con accenti in oro che ricorda un pianoforte

Uscita e prezzi